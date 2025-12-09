Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе розвіяли чутки про розставання появою у парних образах (фото)

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе вразили спільною появою на прем'єрі фільму "Марті Супрім". Спільним виходом вони не лише продемонстрували ідеальну координацію стилю, а й розвіяли чутки про розставання.

Яким образом підкорили закохані та що відомо про їхні стосунки, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна .

Кайлі та Тімоті показали, як носити помаранчевий монохром

Для заходу зірки обрали помаранчевий тотал-лук від Chrome Hearts. 29-річний актор позував в шкіряному костюмі, який доповнив шовковою сорочкою того ж відтінку та чоботами.

У руках він тримав незвичайний аксесуар - чорний шкіряний чохол для пінг-понгових ракеток від того ж бренду, який став стильним акцентом образу.

28-річна зірка підтримала коханого на прем'єрі його нової стрічки не менш ефектним образом. Вона обрала помаранчеву довгу сукню з трикутними вирізами, яку доповнила масивним кольє.

Сукню доповнили помаранчеві туфлі з гострим носком, а завершив образ манікюр в тон.

Увагу привернув і макіяж Кайлі, який ідеально поєднувався з відтінком сукні. Вона обрала темні тіні та рожеві рум'яна, а губам додала акценту матовою нюдовою помадою.

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер (фото: Getty Images)

Дженнер та Шаламе розійшлися чи ні

У листопаді з'явилися чутки про розставання зіркової парочки. Причиною стало те, що актор пропустив святкування дня народження мами зірки Кріс Дженнер.

За словами інсайдерів, саме Кайлі більше вкладається у ці стосунки. Мовляв, їй доводиться "переслідувати" актора через його постійну зайнятість.

Оскільки закохані вкрай рідко з'являються на публіці разом та майже не коментують свої стосунки, навколо них часто виникають різні чутки.

Проте новий вихід демонструє, що наразі в коханні Тімоті та Кайлі панує гармонія та готовність бути поруч у визначні миті кар'єрі.

Кайлі Дженнер підтримала Тімоті Шаламе на прем'єрі (фото: Getty Images)