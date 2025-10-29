Українська модель стала обличчям бренду Кайлі Дженнер (фото)

22-річна українська модель Віра Бошкова стала новим обличчям модного бренду KHY, який заснувала американська бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис дівчини в Threads .

Українка стала обличчям бренду Кайлі Дженнер

Віра опублікувала у соцмережах кадри зі зйомки нової колекції і поділилася враженнями.

"Не думала, що мій перший тредс буде таким, але… Кайлі Дженнер виклала сторіс зі мною. Так, це я - та сама українка для кампанії бренду KHY", - написала модель.

Віра Бошкова (фото: threads.com/@vira.bosh)

До слова, Бошковій - 22 роки, вона родом з міста Ізмаїл Одеської області та навчається в Одеському національному морському університеті.

Її кар’єра в модельному бізнесі почалася ще у 14 років - юну Віру помітив скаут у соцмережах.

З того часу вона встигла попрацювати на модельних ринках Кореї та Японії, а у 2020 році навіть закривала показ Prada.

Також українка виходила на подіуми для таких світових брендів, як Elie Saab, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior та Burberry, а у вересні 2021 року з’явилася на обкладинці українського Vogue.

Віра Бошкова (фото: instagram.com/vira.bosh)

Бренд KHY Кайлі Дженнер створила у 2023 році разом із мамою Кріс Дженнер і дизайнерами Еммою та Йенсом Гредом.

Марка об’єднує різних креаторів і дизайнерів, а концепція колекцій - це поєднання мінімалізму, універсальності та стилю самої Кайлі.

За словами знаменитості, одяг KHY натхненний її власним гардеробом та щоденними настроями.