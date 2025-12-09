ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании появлением в парных образах (фото)

Вторник 09 декабря 2025 20:44
UA EN RU
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании появлением в парных образах (фото) Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе все еще вместе! (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе поразили совместным появлением на премьере фильма "Марти Суприм". Совместным выходом они не только продемонстрировали идеальную координацию стиля, но и развеяли слухи о расставании.

Каким образом покорили влюбленные и что известно об их отношениях, узнайте в материале РБК-Украина.

Кайли и Тимоти показали, как носить оранжевый монохром

Для мероприятия звезды выбрали оранжевый тотал-лук от Chrome Hearts. 29-летний актер позировал в кожаном костюме, который дополнил шелковой рубашкой того же оттенка и сапогами.

В руках он держал необычный аксессуар - черный кожаный чехол для пинг-понговых ракеток от того же бренда, который стал стильным акцентом образа.

28-летняя звезда поддержала возлюбленного на премьере его новой ленты не менее эффектным образом. Она выбрала оранжевое длинное платье с треугольными вырезами, которое дополнила массивным колье.

Платье дополнили оранжевые туфли с острым носком, а завершил образ маникюр в тон.

Внимание привлек и макияж Кайли, который идеально сочетался с оттенком платья. Она выбрала темные тени и розовые румяна, а губам добавила акцент матовой нюдовой помадой.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании появлением в парных образах (фото)Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер (фото: Getty Images)

Дженнер и Шаламе разошлись или нет

В ноябре появились слухи о расставании звездной парочки. Причиной стало то, что актер пропустил празднование дня рождения мамы звезды Крис Дженнер.

По словам инсайдеров, именно Кайли больше вкладывается в эти отношения. Мол, ей приходится "преследовать" актера из-за его постоянной занятости.

Поскольку влюбленные крайне редко появляются на публике вместе и почти не комментируют свои отношения, вокруг них часто возникают различные слухи.

Однако новый выход демонстрирует, что сейчас в любви Тимоти и Кайли царит гармония и готовность быть рядом в выдающиеся моменты карьеры.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе развеяли слухи о расставании появлением в парных образах (фото)Кайли Дженнер поддержала Тимоти Шаламе на премьере (фото: Getty Images)

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы такие источники: People, Daily Mail.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Больницы со светом, фасады и реклама - без: Кабмин решил, как облегчить графики отключений
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте