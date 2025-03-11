Несподівані союзи: 6 зіркових пар, яких ніхто не уявляв разом

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер

Одна з найзагадковіших пар Голлівуду Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер разом вже другий рік. Чутки про стосунки зірки "Дюни" та інфлюенсрки-бізнесвумен з’явилися у 2023 році. Через деякий час знаменитості вразили спільною появою на публіці.

Звісно, фани по-різному відреагували на такий союз. Одні вірять у кохання зірок, а інші впевнені, що Кайлі та Тімоті зустрічаються за контрактом. Мовляв, що може поєднувати талановитого актора та скандальну світську левицю з сімейства Кардаш’ян-Дженнер? Хоча союз став приголомшливим для багатьох, все ж Кайлі та Тімоті продовжують з’являтися разом та, не приховуючись від камер, триматися за руки, цілуватися та обійматися.

Тімоті Шаломе та Кайлі Дженнер (фото: GettyImages)

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон

Здавалося б, що може поєднати коміка та зірку реаліті? Відома своєю медійною імперією Кім Кардаш'ян та гуморист Піт Девідсон здивували світ, коли почали зустрічатися 2021 році. Їхній союз привернув увагу не лише через різницю в стилях життя та кар'єрі, а й у віці. Кім на момент стосунків був 41 рів, а Піту - 28. Кохання протрималося лише 9 місяців. За даними представника Кім, на розрив вплинули різниця у віці та відстань.

Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон (колаж: РБК-Україна)

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Ще одна несподівана зіркова пара — Меган Фокс і Machine Gun Kelly, з яким акторка почала зустрічатися після розірвання 10-річного шлюбу з Брайаном Остіном Гріном. Їхні стосунки розвивалися стрімко та вражали епатажністю: то вони п’ють кров один одного, то репер дарує обручку з шипами, щоб її було боляче знімати. Пара не приховувала свої почуття, що підсилило їхню популярність. Проте, вірності коханню не вистачило. Наприкінці минулого року Меган, перебуваючи при надії, розірвала союз з Machine Gun Kelly через підозри у зраді.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly (фото: GettyImages)

Ліза Боні та Джейсон Момоа

Ліза Боні та Джейсон Момоа були однією з найбільш улюблених та водночас несподіваних пар Голлівуду. Їхній зв'язок здався несподіваним через величезну різницю в публічних образах - Ліза має зріст 1,57 м та старша на 12 року, а Момоа - 1,93 м. Проте саме такі відмінності стали однією з причин, чому пара була так популярною серед шанувальників. Разом вони прожили 17 років, з яких 5 перебували в офіційному шлюбі.

Джейсон Момоа та Ліза Боні (фото: GettyImages)

Міла Куніс та Маколей Калкін

Мало хто знає, але колись зірка Один вдома зустрічався з акторкою Мілою Куніс. Досі пара вважається одним із найбільш несподіваних дуетів у світі шоубізнесу. Міла, відома своєю роллю у серіалі "Шоу 70-х" та Маколей, який здобув популярність після "Один вдома", виглядали абсолютно різними людьми. Мілі було 18 років, а Маколею – 21. Їхні стосунки, які почалися у 2002 році та тривали 8 років, привернули увагу, і вписалися в історію Голлівуду.

Міла Куніс та Маколей Калкін (фото: GettyImages)

Селена Гомес та Бенні Бланко

Неочікуваним став союз співачки Селени Гомес та хітмейкера Бенні Бланко. Вони стали найобговорюванішим дуетом в останні роки. Особливо через те, що роками фани мріяли побачити артистку щасливою після її роману з Джастіном Бібером. І хто б міг подумати, що найкращим супутником по життю стане чоловік, з яким колись активно працював її колишній.

Селена Гомес та Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

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