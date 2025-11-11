ua en ru
Тімоті Шаламе "кинув" Кайлі Дженнер після 2 років стосунків, - ЗМІ

Вівторок 11 листопада 2025 12:59
Тімоті Шаламе "кинув" Кайлі Дженнер після 2 років стосунків, - ЗМІ Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Американські таблоїди повідомляють, що наймолодшу із сестер Кардаш’ян - Кайлі Дженнер - залишив її бойфренд, актор фільму "Вонка" Тімоті Шаламе. Пара, яка зустрічалася близько двох з половиною років, нібито вирішила розійтися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе більше не разом?

Чутки про розрив з’явилися після гучного святкування 70-річчя Кріс Дженнер, яке відбулося у розкішному маєтку Джеффа Безоса в Беверлі-Гіллз.

На вечірці були присутні чимало зірок - Бейонсе та Джей-Зі, принц Гаррі з Меган Маркл, а також Джастін і Гейлі Бібер.

Утім, Тімоті на святі не було видно, тоді як Кайлі, за словами очевидців, здавалася "самотньою".

Вона з’явилася у білій вечірній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною, проте, як пишуть джерела, перебувала не в найкращому настрої.

Тімоті Шаламе &quot;кинув&quot; Кайлі Дженнер після 2 років стосунків, - ЗМІКайлі Дженнер і Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)

"Таке вже траплялося раніше, але вона вмовила його знову зібратися. Вона без розуму від нього, тож це цілком може статися знову", - розповіло джерело Daily Mail.

Інший інсайдер додав, що останнім часом у стосунках зіркової пари були напружені моменти.

"У раю є проблеми, але вони ще не повністю закінчилися. Він досить багато знімається, і вона відчуває, що повинна його переслідувати. Вона докладає більше зусиль, ніж він", - каже джерело.

Тімоті Шаламе &quot;кинув&quot; Кайлі Дженнер після 2 років стосунків, - ЗМІКайлі Дженнер і Тімоті Шаламе (фото: Getty Images)

Пара почала зустрічатися навесні 2023 року. Хоча вони рідко публічно демонстрували свої стосунки, Шаламе та Дженнер неодноразово з’являлися разом на світських подіях - зокрема, на премії Golden Globes та показі Chanel.

Повідомлення про їхній розрив посилилися після інтерв’ю Тімоті Vogue, у якому актор відмовився говорити про Кайлі, заявивши, що "немає чого сказати".

Саме цей коментар, за словами фанів, і став натяком на проблеми у парі.

