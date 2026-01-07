Кацуріна підтвердила розрив з Дантесом: "Все своє життя була у стосунках"

У зверненні дизайнерка розповіла про особистий етап життя, зосередившись на відчутті самостійності після тривалого періоду стосунків.

Ім’я колишнього партнера Кацуріна не назвала, однак контекст допису вказує на розрив із українським музикантом Dantes.

Вона зазначила, що вперше за довгий час залишилася наодинці з собою.

"Я людина, яка все своє життя була у стосунках - жила з дитинства з батьками, далі з чоловіком, потім велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на запитання "чого я зараз хочу?" мені важко відповісти", - поділилася бізнесвумен.

Даша Кацуріна (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Як раніше натякав на розрив Дантес

Наприкінці грудня 2025 року про зміни в особистому житті заявив і сам Dantes. У підсумковому дописі за рік артист повідомив, що більше не перебуває у стосунках, згадавши водночас професійні досягнення - випуск нових пісень, роботу ведучим, зйомки в кіно та поїздки до військових.

Музикант також відверто написав про власний емоційний стан.

Він поділився, що йому вдалося "зустрітися із собою", своїми страхами й бути щасливим.

Також виконавець зізнався, що також був і нещасливим, самотнім, плакав і зустрів найулюбленіші свята на самоті.

Вова Дантес і Даша Кацуріна (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

При цьому співак не уточнював, з ким саме завершилися стосунки.

Інформація про можливе розставання Кацуріної та Dantes з’являлася в українських медіа ще влітку 2025 року.

Після цього дизайнерка поїхала до Португалії, а з її соцмереж зникли спільні фото з артистом.

Також Кацуріна писала про те, що залишає будинок, в якому вони мешкали разом. Офіційних коментарів від пари тоді не було.

Нагадаємо, раніше Dantes був одружений з українською співачкою Надею Дорофєєвою, а Даша Кацуріна - з українським ресторатором Михайлом Кацуріним.