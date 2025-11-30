ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"ДіО.фільми" повертаються? Олійник заінтригував словами про Дантеса

Неділя 30 листопада 2025 19:36
UA EN RU
"ДіО.фільми" повертаються? Олійник заінтригував словами про Дантеса Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Вадим Олійник розповів, чи можуть фани гурту "ДіО.фільми" чекати на його відродження. Артист оцінив шанси створення дуету з Володимиром Дантесом і зазначив, що на таку ідею може відповісти його колега.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Олійник розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube.

Чи буде дует Дантеса та Олійника

Так, Слава спитав у співака, чи розглядає він можливість створення спільної пісні з Вовою. Влітку артисти вийшли разом та потішили фанів тимчасовим возз'єднанням

"Якщо ти зараз Володимира запитаєш, скоріш за все, він тобі скаже: "Та ну, такого точно ніколи не буде". Але ми не знаємо, що буде далі. Ми, бачиш, співали на Atlas, нещодавно сходили на дуже круте шоу", - сказав Вадим.

Тому, зазначив Олійник, все можливо. Але чи хоче цього Дантес та чи буде співак обговорювати з ним відродження гурту - поки залишається загадкою.

Також Вадим зізнався, чи дратують його питання про гурт та Вову. Виявилоя, нині його вже не так "атакують" цією темою.

"Вже трошки зараз менше (питань). І слава Богу, тому що я почав щось робити... Ніхто не знав, де я, що я є. Ну і про що ще питати? Питали про те, що там Вова, як він, чому ми не спілкуємося", - сказав Олійник.

Чому розпалися "ДіО.фільми"

Нагадаємо, Дантес і Олійник заснували гурт, коли брали участь у "Фабриці зірок". Хіти "Оля" та "Мне уже 20" зробили їх дуже популярними. Вова і Вадим активно виступали, знімали кліпи, але у 2015 році колектив раптово розпався.

Пізніше виявилося, що Олійник вирішив піти з гурту заради сольної кар'єри. Дантес казав, що для нього це стало "ударом в спину", адже про розпад гурту він дізнався навіть не від колеги-співака. Сам Вадим визнавав, що ситуацію було важко назвати красивою.

"Ініціатива була моя. Втім, я зробив це не так, як хотів. Сказав, що хочу випустити сольну пісню і змовчав, що задля цього покину гурт. Була наче недомовленість", - пояснював Олійник в одному з випусків проєкту "Зірковий шлях".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Фабрика зірок Володимир Дантес Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака: що кажуть в ОП
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву