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Дантес зізнався, як ставиться до українців, які втекли за кордон

П'ятниця 31 січня 2025 17:23
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Дантес зізнався, як ставиться до українців, які втекли за кордон Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Володимир Дантес розповів про своє ставленням до українців, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Відповідаючи на питання фоловерів, Володимир сказав, що не засуджує тих, хто виїхав, оскільки вважає, що подібне ставлення може свідчити про заздрість.

Також артист додав, що варто зосередитися на своєму житті, а не перейматися за інших.

"Засудження (у подібних питаннях) для мене дорівнює заздрості. А це, в свою чергу, дорівнює: сам хотів би так вчинити, але не можу з якихось причин. Тож краще своїм життям перейматися, ніж копитися в іншому", - поділився думкою Дантес.

Дантес зізнався, як ставиться до українців, які втекли за кордонДантес розповів про ставлення до тих, хто виїхав за кордон (скріншот)

Проте музикант визнав, що не може стримати себе від гострих жартів щодо людей, які покинули Україну.

За його словами, такі жарти іноді приносять позитивні емоції.

"А ось під**бувати - легко. Так, це теж не гарно, але хоча б весело", - поділився співак.

Дантес зізнався, як ставиться до українців, які втекли за кордонВолодимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

До слова, раніше фіналісти Нацвідбору жорстко пройшлися по Дорну, який замовчує війну в Україні.

Також популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту.

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Володимир Дантес Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
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