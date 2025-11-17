Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком Дантесом
Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що планує стати мамою найближчим часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на бліц з виконавицею "Так чи ні" на "Радіо Люкс".
Так, у розмові співачка також коротко відповіла на інші запитання про особисте життя й кар’єру.
Вона зізналася, що вважає себе ревнивою, а також анонсувала роботу над англомовним треком.
Дорофєєва наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій.
Артистка також лаконічно прокоментувала й свої стосунки з колишнім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.
Надя зізналася, що після розлучення вони не вітали одне одного з прем’єрами пісень.
Водночас додала, що стосунки між колишніми цілком можуть бути дружніми.
Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса довгий час вважали однією з найкрасивіших і найміцніших пар українського шоу-бізнесу.
Вони були разом дев’ять років, із яких сім - у шлюбі. У 2022 році пара оголосила про розлучення.
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
У попередніх інтерв’ю зірка розповідала, що намагалася врятувати стосунки близько року, але безуспішно.
Після розставання вона почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, який також розлучився з дружиною Дашею.
Раніше подружжя Кацуріних і пара Дорофєєва-Дантес були близькими друзями, проводили спільні свята та часто відпочивали разом.
Екс-подружжя Кацуріних і Дорофєєва з Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Саме тоді між Надею та Михайлом зародилися нові почуття.
Для Кацуріна шлюб із Дорофєєвою став третім. До цього він двічі одружувався - спершу з Євгенією, а згодом із Дашею, з якою прожив сім років і виховав двох дітей.
