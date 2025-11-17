ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком Дантесом

Понеділок 17 листопада 2025 19:45
UA EN RU
Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком Дантесом Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що планує стати мамою найближчим часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на бліц з виконавицею "Так чи ні" на "Радіо Люкс".

Так, у розмові співачка також коротко відповіла на інші запитання про особисте життя й кар’єру.

Вона зізналася, що вважає себе ревнивою, а також анонсувала роботу над англомовним треком.

Дорофєєва наголосила, що ніколи не робила пластичних операцій.

Артистка також лаконічно прокоментувала й свої стосунки з колишнім чоловіком, співаком Володимиром Дантесом.

Надя зізналася, що після розлучення вони не вітали одне одного з прем’єрами пісень.

Водночас додала, що стосунки між колишніми цілком можуть бути дружніми.

Нагадаємо, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса довгий час вважали однією з найкрасивіших і найміцніших пар українського шоу-бізнесу.

Вони були разом дев’ять років, із яких сім - у шлюбі. У 2022 році пара оголосила про розлучення.

Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком ДантесомВолодимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У попередніх інтерв’ю зірка розповідала, що намагалася врятувати стосунки близько року, але безуспішно.

Після розставання вона почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, який також розлучився з дружиною Дашею.

Раніше подружжя Кацуріних і пара Дорофєєва-Дантес були близькими друзями, проводили спільні свята та часто відпочивали разом.

Дорофєєва заговорила про народження дитини і стосунки з екс-чоловіком ДантесомЕкс-подружжя Кацуріних і Дорофєєва з Дантесом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Саме тоді між Надею та Михайлом зародилися нові почуття.

Для Кацуріна шлюб із Дорофєєвою став третім. До цього він двічі одружувався - спершу з Євгенією, а згодом із Дашею, з якою прожив сім років і виховав двох дітей.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Дантес Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу Діти
Новини
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Україна першою отримає SAMP-T нового покоління з поліпшеними характеристиками, - Макрон
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського