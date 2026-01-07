Кацурина подтвердила разрыв с Дантесом: "Всю свою жизнь была в отношениях"

В обращении дизайнер рассказала о личном этапе жизни, сосредоточившись на ощущении самостоятельности после длительного периода отношений.

Имя бывшего партнера Кацурина не назвала, однако контекст сообщения указывает на разрыв с украинским музыкантом Dantes.

Она отметила, что впервые за долгое время осталась наедине с собой.

"Я человек, который всю свою жизнь был в отношениях - жила с детства с родителями, дальше с мужем, потом большая война, с подругами, с родителями, потом снова с мужем. И сейчас, когда у меня неделя без детей, я сама дома, столкнулась с тем, что на вопрос "чего я сейчас хочу?" мне трудно ответить", - поделилась бизнесвумен.

Даша Кацурина (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Как ранее намекал на разрыв Дантес

В конце декабря 2025 года об изменениях в личной жизни заявил и сам Dantes. В итоговой заметке за год артист сообщил, что больше не состоит в отношениях, вспомнив при этом профессиональные достижения - выпуск новых песен, работу ведущим, съемки в кино и поездки к военным.

Музыкант также откровенно написал о собственном эмоциональном состоянии.

Он поделился, что ему удалось "встретиться с собой", своими страхами и быть счастливым.

Также исполнитель признался, что также был и несчастливым, одиноким, плакал и встретил любимые праздники в одиночестве.

Вова Дантес и Даша Кацурина (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

При этом певец не уточнял, с кем именно завершились отношения.

Информация о возможном расставании Кацуриной и Dantes появлялась в украинских медиа еще летом 2025 года.

После этого дизайнер уехала в Португалию, а из ее соцсетей исчезли совместные фото с артистом.

Также Кацурина писала о том, что покидает дом, в котором они жили вместе. Официальных комментариев от пары тогда не было.

Напомним, ранее Dantes был женат на украинской певице Наде Дорофеевой, а Даша Кацурина - на украинском рестораторе Михаиле Кацурине.