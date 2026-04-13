"Караоке на Майдані" повертається: хто став новим ведучим легендарного шоу

Хто став ведучим "Караоке на Майдані"

Естафету від Ігоря Кондратюка прийняв співак ХАС, який стане новим обличчям проєкту. Прем’єра оновленого шоу відбудеться 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

"Телеканал ТЕТ та "Королівський смак" повертають "Караоке на майдані" заради важливої мети - підтримки реабілітаційного центру "Титанові", - сказано в повідомленні.

Перша зйомка оновленого сезону відбудеться 25 травня об 11:00 на Контрактовій площі в Києві. Глядачів запрошують стати частиною повернення легендарного проєкту.

Хто такий ХАС

ХАС (Хайдар Алієвич Хассан) - український хіп-хоп виконавець, радіо- та телеведучий. Народився 13 січня 1991 року в Києві.

Сольну музичну кар’єру розпочав у 2015 році під сценічним ім’ям ХАС. У 2016 випустив дебютний альбом "#1", згодом - "Мегаполіс" (2018) і "Дикий Кач" (2019), який закріпив його популярність.

У 2019 році став першим україномовним репером, який зібрав стадіонний концерт, а також виступав на великих фестивалях і працював радіоведучим на Хіт FM, де запустив рубрику "Реп-дайджест".

Окрім музики, розвиває телевізійні та YouTube-проєкти. У різні роки був ведучим програм "Мисливці за дивами" та "Прокидайся", а також автором кількох власних YouTube-шоу.

У 2024-2025 роках продовжив активну медіадіяльність, випустив новий альбом і став співведучим ранкового шоу "Прокидайся" на телеканалі "Ми Україна".

Співак ХАС (фото: instagram.com/khassan_khaidar)

Що відомо про шоу "Караоке на Майдані"

"Караоке на Майдані" - один із найпопулярніших музичних телевізійних проєктів в історії українського ТБ.

Програма виходила в ефір понад 20 років, а дебютний випуск відбувся 17 січня 1999 року.

Автором і ведучим шоу був Ігор Кондратюк, а його співавтором - Андрій Козлов.

У форматі програми звичайні люди співали просто неба, змагаючись за підтримку глядачів і збираючи кошти в капелюх, а найкращі учасники отримували подарунки.

За час існування проєкт став стартовим майданчиком для багатьох українських артистів, серед яких Тіна Кароль і Віталій Козловський.