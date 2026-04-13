"Караоке на Майдане" возвращается: кто стал новым ведущим легендарного шоу

12:28 13.04.2026 Пн
За кулисами популярного проекта произошла ключевая замена
aimg Катерина Собкова
Певец ХАС (фото: instagram.com/khassan_khaidar)

Легендарное музыкальное шоу "Караоке на майдане" возвращается на телеэкраны с новым ведущим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу телеканала ТЕТ в Instagram.

Кто стал ведущим "Караоке на Майдане"

Эстафету от Игоря Кондратюка принял певец ХАС, который станет новым лицом проекта. Премьера обновленного шоу состоится 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

"Телеканал ТЕТ и "Королівський смак" возвращают "Караоке на майдане" ради важной цели - поддержки реабилитационного центра "Титанові", - сказано в сообщении.

Первая съемка обновленного сезона состоится 25 мая в 11:00 на Контрактовой площади в Киеве. Зрителей приглашают стать частью возвращения легендарного проекта.

Кто такой ХАС

ХАС (Хайдар Алиевич Хассан) - украинский хип-хоп исполнитель, радио- и телеведущий. Родился 13 января 1991 года в Киеве.

Сольную музыкальную карьеру начал в 2015 году под сценическим именем ХАС. В 2016 выпустил дебютный альбом "#1", впоследствии - "Мегаполис" (2018) и "Дикий Кач" (2019), который закрепил его популярность.

В 2019 году стал первым украиноязычным рэпером, который собрал стадионный концерт, а также выступал на крупных фестивалях и работал радиоведущим на Хит FM, где запустил рубрику "Рэп-дайджест".

Кроме музыки, развивает телевизионные и YouTube-проекты. В разные годы был ведущим программ "Охотники за чудесами" и "Просыпайся", а также автором нескольких собственных YouTube-шоу.

В 2024-2025 годах продолжил активную медиадеятельность, выпустил новый альбом и стал соведущим утреннего шоу "Прокидайся" на телеканале "Мы Украина".

Что известно о шоу "Караоке на Майдане"

"Караоке на Майдане" - один из самых популярных музыкальных телевизионных проектов в истории украинского ТВ.

Программа выходила в эфир более 20 лет, а дебютный выпуск состоялся 17 января 1999 года.

Автором и ведущим шоу был Игорь Кондратюк, а его соавтором - Андрей Козлов.

В формате программы обычные люди пели под открытым небом, соревнуясь за поддержку зрителей и собирая средства в шляпу, а лучшие участники получали подарки.

За время существования проект стал стартовой площадкой для многих украинских артистов, среди которых Тина Кароль и Виталий Козловский.

