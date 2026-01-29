"Карабах" впервые выходит в плей-офф Лиги чемпионов, "Реал" и ПСЖ рискуют вылететь: результаты всех матчей 8-го тура
Завершился финальный тур основного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. По его итогам определились все участники плей-офф. Вечер запомнился сенсационным голом Анатолия Трубина и успехом Алексея Кащука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Исторический шаг "Карабаха" несмотря на фиаско в Англии
Азербайджанский "Карабах", в составе которого находится украинский вингер Алексей Кащук, официально гарантировал себе участие в весенней стадии турнира.
Даже сокрушительное поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" со счетом 0:6 не помешало команде удержаться в проходной зоне.
Несмотря на то, что англичане доминировали на протяжении всей игры - за "красных" забивали Макаллистер (дубль), Виртц, Салах, Экетике и Кьеза - азербайджанский коллектив финишировал на 22-м месте.
Это позволило клубу впервые в его истории пробиться в раунд на вылет в самом престижном еврокубке. Алексей Кащук провел игру на скамейке запасных.
Провал Мадрида и голевой перфоманс Трубина
Главная сенсация игрового дня состоялась в Лиссабоне. Мадридский "Реал" под руководством Альваро Арбелоа не только уступил "Бенфике" (2:4), но и потерял место в прямой восьмерке лучших. Теперь испанцев ждут дополнительные стыковые матчи.
Героями поединка стали украинцы. Георгий Судаков помог "орлам" контролировать игру, а голкипер Анатолий Трубин сотворил настоящее чудо, на последних минутах он пришел в штрафную площадку соперника и забил головой, зафиксировав окончательный счет.
"Реал" завершал встречу в меньшинстве из-за удаления Асенсио и Родриго.
ПСЖ с Забарным отправляется в стыки
Французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищает Илья Забарный, не смог обыграть "Ньюкасл".
Несмотря на быстрый гол Витиньи и раннюю травму Хвичи Кварацхелии, парижане пропустили от Виллока перед перерывом.
Ничья 1:1 отбросила ПСЖ на 11-ю строчку турнирной таблицы. Это означает, что команда Забарного, который весь матч оставался в резерве, вынуждена будет бороться за путевку в 1/8 финала через дополнительный раунд плей-офф.
Результаты матчей 8-го тура Лиги чемпионов
- "Айнтрахт" - "Тоттенхэм" - 0:2
- "Арсенал" - "Кайрат" - 3:1
- "Атлетик" - "Спортинг" - 2:3
- "Атлетико" - "Буде-Глимт" - 1:2
- "Аякс" - "Олимпиакос" - 1:2
- "Байер" - "Вильярреал" - 3:0
- "Барселона" - "Копенгаген" - 4:1
- "Бенфика" - "Реал" Мадрид - 4:2
- "Боруссия" Дортмунд 0 "Интер" - 0:2
- "Брюгге" 0 "Марсель" - 3:0
- "Ливерпуль" - "Карабах" - 6:0
- "Манчестер Сити" - "Галатасарай" - 2:0
- "Монако" - "Ювентус" - 0:0
- "Наполи" - "Челси" - 2:3
- "Пафос" - "Славия" - 4:1
- "ПСВ" - "Бавария" - 1:2
- ПСЖ - "Ньюкасл" - 1:1
- "Рояль Унион" - "Аталанта" - 1:0
Ранее "сине-желтые" потеряли другого центрфорварда Артема Довбыка, который выбыл до конца сезона.
Также мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.