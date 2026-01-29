ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Карабах" впервые выходит в плей-офф Лиги чемпионов, "Реал" и ПСЖ рискуют вылететь: результаты всех матчей 8-го тура

Четверг 29 января 2026 00:23
UA EN RU
"Карабах" впервые выходит в плей-офф Лиги чемпионов, "Реал" и ПСЖ рискуют вылететь: результаты всех матчей 8-го тура Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Завершился финальный тур основного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. По его итогам определились все участники плей-офф. Вечер запомнился сенсационным голом Анатолия Трубина и успехом Алексея Кащука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Исторический шаг "Карабаха" несмотря на фиаско в Англии

Азербайджанский "Карабах", в составе которого находится украинский вингер Алексей Кащук, официально гарантировал себе участие в весенней стадии турнира.

Даже сокрушительное поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" со счетом 0:6 не помешало команде удержаться в проходной зоне.

Несмотря на то, что англичане доминировали на протяжении всей игры - за "красных" забивали Макаллистер (дубль), Виртц, Салах, Экетике и Кьеза - азербайджанский коллектив финишировал на 22-м месте.

Это позволило клубу впервые в его истории пробиться в раунд на вылет в самом престижном еврокубке. Алексей Кащук провел игру на скамейке запасных.

Провал Мадрида и голевой перфоманс Трубина

Главная сенсация игрового дня состоялась в Лиссабоне. Мадридский "Реал" под руководством Альваро Арбелоа не только уступил "Бенфике" (2:4), но и потерял место в прямой восьмерке лучших. Теперь испанцев ждут дополнительные стыковые матчи.

Героями поединка стали украинцы. Георгий Судаков помог "орлам" контролировать игру, а голкипер Анатолий Трубин сотворил настоящее чудо, на последних минутах он пришел в штрафную площадку соперника и забил головой, зафиксировав окончательный счет.

"Реал" завершал встречу в меньшинстве из-за удаления Асенсио и Родриго.

ПСЖ с Забарным отправляется в стыки

Французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищает Илья Забарный, не смог обыграть "Ньюкасл".

Несмотря на быстрый гол Витиньи и раннюю травму Хвичи Кварацхелии, парижане пропустили от Виллока перед перерывом.

Ничья 1:1 отбросила ПСЖ на 11-ю строчку турнирной таблицы. Это означает, что команда Забарного, который весь матч оставался в резерве, вынуждена будет бороться за путевку в 1/8 финала через дополнительный раунд плей-офф.

Результаты матчей 8-го тура Лиги чемпионов

  • "Айнтрахт" - "Тоттенхэм" - 0:2
  • "Арсенал" - "Кайрат" - 3:1
  • "Атлетик" - "Спортинг" - 2:3
  • "Атлетико" - "Буде-Глимт" - 1:2
  • "Аякс" - "Олимпиакос" - 1:2
  • "Байер" - "Вильярреал" - 3:0
  • "Барселона" - "Копенгаген" - 4:1
  • "Бенфика" - "Реал" Мадрид - 4:2
  • "Боруссия" Дортмунд 0 "Интер" - 0:2
  • "Брюгге" 0 "Марсель" - 3:0
  • "Ливерпуль" - "Карабах" - 6:0
  • "Манчестер Сити" - "Галатасарай" - 2:0
  • "Монако" - "Ювентус" - 0:0
  • "Наполи" - "Челси" - 2:3
  • "Пафос" - "Славия" - 4:1
  • "ПСВ" - "Бавария" - 1:2
  • ПСЖ - "Ньюкасл" - 1:1
  • "Рояль Унион" - "Аталанта" - 1:0

Ранее "сине-желтые" потеряли другого центрфорварда Артема Довбыка, который выбыл до конца сезона.

Также мы рассказали, как Мбаппе догнал Роналду и повторил исторический рекорд ЛЧ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
Новости
РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки
РФ готовит новый удар: Зеленский раскрыл данные разведки
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве