"Карабах" впервые выходит в плей-офф Лиги чемпионов, "Реал" и ПСЖ рискуют вылететь: результаты всех матчей 8-го тура

Завершился финальный тур основного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/26. По его итогам определились все участники плей-офф. Вечер запомнился сенсационным голом Анатолия Трубина и успехом Алексея Кащука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Исторический шаг "Карабаха" несмотря на фиаско в Англии

Азербайджанский "Карабах", в составе которого находится украинский вингер Алексей Кащук, официально гарантировал себе участие в весенней стадии турнира.

Даже сокрушительное поражение от "Ливерпуля" на "Энфилде" со счетом 0:6 не помешало команде удержаться в проходной зоне.

Несмотря на то, что англичане доминировали на протяжении всей игры - за "красных" забивали Макаллистер (дубль), Виртц, Салах, Экетике и Кьеза - азербайджанский коллектив финишировал на 22-м месте.

Это позволило клубу впервые в его истории пробиться в раунд на вылет в самом престижном еврокубке. Алексей Кащук провел игру на скамейке запасных.

Провал Мадрида и голевой перфоманс Трубина

Главная сенсация игрового дня состоялась в Лиссабоне. Мадридский "Реал" под руководством Альваро Арбелоа не только уступил "Бенфике" (2:4), но и потерял место в прямой восьмерке лучших. Теперь испанцев ждут дополнительные стыковые матчи.

Героями поединка стали украинцы. Георгий Судаков помог "орлам" контролировать игру, а голкипер Анатолий Трубин сотворил настоящее чудо, на последних минутах он пришел в штрафную площадку соперника и забил головой, зафиксировав окончательный счет.

"Реал" завершал встречу в меньшинстве из-за удаления Асенсио и Родриго.

ПСЖ с Забарным отправляется в стыки

Французский "Пари Сен-Жермен", цвета которого защищает Илья Забарный, не смог обыграть "Ньюкасл".

Несмотря на быстрый гол Витиньи и раннюю травму Хвичи Кварацхелии, парижане пропустили от Виллока перед перерывом.

Ничья 1:1 отбросила ПСЖ на 11-ю строчку турнирной таблицы. Это означает, что команда Забарного, который весь матч оставался в резерве, вынуждена будет бороться за путевку в 1/8 финала через дополнительный раунд плей-офф.

Результаты матчей 8-го тура Лиги чемпионов