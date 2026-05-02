UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Кар’єру завершено, але не спорт: Жан Беленюк вийде на бій у новому форматі

13:17 02.05.2026 Сб
2 хв
Такого рішення від тріумфаторів Парижа не очікував ніхто
aimg Катерина Урсатій
Жан Беленюк (фото: Getty Imges)

Зірки української греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов випробують свої сили у змішаних єдиноборствах. Олімпійські медалісти стануть головними дійовими особами першого турніру нової ліги Arena.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт нової ліги Arena в Instagram.

Читайте також: "Ближче до Олімпіади". Беленюк розповів про повернення у великий спорт

Перші кроки олімпійців в октагоні

Титуловані борці готуються до кардинальної зміни професійного вектора. Дебютні виступи українських атлетів у форматі ММА заплановані на 11 липня.

Організацією бійцівського вечора займається новостворена організація Arena, керівником якої є екс-представник UFC Людвік Шолінян.

Окрім Беленюка та Насібова, у рекламній кампанії майбутнього шоу з’явилися досвідчені майстри змішаних стилів: Бовар Ханаков, Артем "Агресор", а також брати Парубченки.

Наразі промоутери тримають у секреті імена опонентів, з якими зустрінуться олімпійські призери у межах свого першого виходу в клітку.

Статус атлетів перед початком підготовки

Для Жана Беленюка цей поєдинок стане першим офіційним виступом після офіційного відходу з великого спорту.

Після здобуття бронзової нагороди на Іграх-2024 у Парижі атлет оголосив про завершення своєї 24-річної кар’єри у боротьбі.

Попри заяви на початку 2026 року про ймовірне повернення до складу збірної заради Олімпіади-2028, наразі пріоритетом спортсмена став професійний ринг.

На відміну від старшого колеги, Парвіз Насібов не припиняв активних виступів на килимі.

Дворазовий срібний призер Олімпіад поєднує підготовку до змішаних боїв із кар’єрою в збірній.

Після восьмого місця на ЧС-2025 та пропуску останньої першості Європи лідер команди вирішив спробувати себе в новому форматі, паралельно готуючись до майбутнього чемпіонату світу.

Головні досягнення українських борців

  • Жан Беленюк - володар повного комплекту олімпійських нагород ("золото", "срібло", "бронза"), дворазовий тріумфатор світових першостей та триразовий чемпіон Європи.
  • Парвіз Насібов - дворазовий віце-чемпіон Олімпійських ігор (Токіо та Париж), дворазовий бронзовий медаліст континентальних чемпіонатів.
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: