Карьера завершена, но не спорт: Жан Беленюк выйдет на бой в новом формате

13:17 02.05.2026 Сб
2 мин
Такого решения от триумфаторов Парижа не ожидал никто
aimg Екатерина Урсатий
Жан Беленюк (фото: Getty Imges)

Звезды украинской греко-римской борьбы Жан Беленюк и Парвиз Насибов испытают свои силы в смешанных единоборствах. Олимпийские медалисты станут главными действующими лицами первого турнира новой лиги Arena.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт новой лиги Arena в Instagram.

Первые шаги олимпийцев в октагоне

Титулованные борцы готовятся к кардинальной смене профессионального вектора. Дебютные выступления украинских атлетов в формате ММА запланированы на 11 июля.

Организацией бойцовского вечера занимается новосозданная организация Arena, руководителем которой является экс-представитель UFC Людвик Шолинян.

Кроме Беленюка и Насибова, в рекламной кампании предстоящего шоу появились опытные мастера смешанных стилей: Бовар Ханаков, Артем "Агрессор", а также братья Парубченко.

Пока промоутеры держат в секрете имена оппонентов, с которыми встретятся олимпийские призеры в рамках своего первого выхода в клетку.

Статус атлетов перед началом подготовки

Для Жана Беленюка этот поединок станет первым официальным выступлением после официального ухода из большого спорта.

После получения бронзовой награды на Играх-2024 в Париже атлет объявил о завершении своей 24-летней карьеры в борьбе.

Несмотря на заявления в начале 2026 года о вероятном возвращении в состав сборной ради Олимпиады-2028, сейчас приоритетом спортсмена стал профессиональный ринг.

В отличие от старшего коллеги, Парвиз Насибов не прекращал активных выступлений на ковре.

Двукратный серебряный призер Олимпиад совмещает подготовку к смешанным боям с карьерой в сборной.

После восьмого места на ЧМ-2025 и пропуска последнего первенства Европы лидер команды решил попробовать себя в новом формате, параллельно готовясь к предстоящему чемпионату мира.

Главные достижения украинских борцов

  • Жан Беленюк - обладатель полного комплекта олимпийских наград ("золото", "серебро", "бронза"), двукратный триумфатор мировых первенств и трехкратный чемпион Европы.
  • Парвиз Насибов - двукратный вице-чемпион Олимпийских игр (Токио и Париж), двукратный бронзовый медалист континентальных чемпионатов.
