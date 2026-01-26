"Ближче до Олімпіади". Беленюк розповів про повернення у великий спорт

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк висловився щодо можливого відновлення спортивної кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чемпіона Sport-express.ua.

Поки без планів на камбек

За словами Беленюка, наразі він не планує повертатися до професійної боротьби й не відчуває ностальгії за тренувальним процесом.

"Загалом рік після завершення кар'єри для мене пройшов нормально, без особливого суму саме за боротьбою. Після Олімпіади я не мав жодного повноцінного борцівського тренування", - зазначив спортсмен.

Нові етапи у житті

Беленюк додав, що після завершення виступів зацікавився іншими видами активності, а також зосередився на професійній діяльності поза спортом.

"Я знайшов для себе альтернативні види спорту, які мені подобаються, і ними займаюся. Також вистачає роботи. Важливо вміти знаходити нові етапи у своєму житті", - підкреслив він.

Рішення – ближче до Олімпіади

Водночас олімпійський чемпіон не виключає, що може переглянути свою позицію ближче до наступних Ігор.

"Теоретично така можливість є. У мене ще є приблизно рік, щоб остаточно ухвалити рішення", - сказав Беленюк.

Зазначимо, що наступні Олімпійські ігри відбудуться в американському Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року.

Хто такий Жан Беленюк

35-річний український борець греко-римського стилю та політик. Олімпійський чемпіон Токіо-2020, срібний призер Ігор-2016 у Ріо та бронзовий призер Олімпіади-2024 у Парижі.

Дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи, заслужений майстер спорту України.

З 2019 року – народний депутат Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентського комітету з питань молоді та спорту.

У серпні 2024 року Беленюк оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.