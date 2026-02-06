З камбеком і голом дебютанта: хокейна збірна України обіграла суперника по ЧС у Кубку націй

Європейський кубок націй з хокею

Україна – Польща – 4:2

Шайби України: Бузоверя, Мережко, Гребеник, Купріянов

Як пройшов матч

Українці активно розпочали зустріч і швидко відкрили рахунок – вже на другій хвилині відзначився Артем Бузоверя, для якого ця шайба стала дебютною у складі національної команди.

Втім, ще до першої перерви поляки перехопили ініціативу та двічі вразили ворота українців. Тож після стартового періоду Польща вела – 2:1.

Ключовим став другий ігровий відрізок. Спочатку Олександр Мережко реалізував більшість і відновив паритет, а за дві хвилини Артем Гребеник вивів "синьо-жовтих" уперед.

Українці додали в русі та почали контролювати гру, не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти. У заключному періоді Іларіон Купріянов закріпив перевагу, встановивши остаточний рахунок – 4:2.

Зазначимо, що збірна Польщі є майбутнім суперником "синьо-жовтих" на ЧС-2026 у дивізіоні 1А. Турнір пройде 2-8 травня у Польщі.

Що далі

Після двох матчів у доробку збірної України одна перемога та одна поразка в овертаймі.

Наступний поєдинок українці проведуть 7 лютого проти Словенії – представника елітного дивізіону чемпіонату світу. Ця гра стартує о 16:00 за київським часом.