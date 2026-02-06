С камбэком и голом дебютанта: хоккейная сборная Украины обыграла соперника по ЧМ в Кубке наций

Европейский кубок наций по хоккею

Украина - Польша - 4:2

Шайбы Украины: Бузоверя, Мережко, Гребеник, Куприянов

Как прошел матч

Украинцы активно начали встречу и быстро открыли счет - уже на второй минуте отличился Артем Бузоверя, для которого эта шайба стала дебютной в составе национальной команды.

Впрочем, еще до первого перерыва поляки перехватили инициативу и дважды поразили ворота украинцев. Поэтому после стартового периода Польша вела - 2:1.

Ключевым стал второй игровой отрезок. Сначала Александр Мережко реализовал большинство и восстановил паритет, а через две минуты Артем Гребеник вывел "сине-желтых" вперед.

Украинцы прибавили в движении и начали контролировать игру, не позволяя сопернику создавать опасные моменты. В заключительном периоде Илларион Куприянов закрепил преимущество, установив окончательный счет - 4:2.

Отметим, что сборная Польши является будущим соперником "сине-желтых" на ЧМ-2026 в дивизионе 1А. Турнир пройдет 2-8 мая в Польше.

Что дальше

После двух матчей в активе сборной Украины одна победа и одно поражение в овертайме.

Следующий поединок украинцы проведут 7 февраля против Словении - представителя элитного дивизиона чемпионата мира. Эта игра стартует в 16:00 по киевскому времени.