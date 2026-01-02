ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Камбек ледь не став сенсацією: "Юта" Михайлюка програла Кліпперс у битві за топ-10 НБА

П'ятниця 02 січня 2026 10:15
UA EN RU
Камбек ледь не став сенсацією: "Юта" Михайлюка програла Кліпперс у битві за топ-10 НБА Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український баскетболіст Святослав Михайлюк відкрив 2026 рік матчем у складі "Юти Джаз". Попри повернення українця до стартової п'ятірки, команда з Солт-Лейк-Сіті зазнала поразки від прямого конкурента у Західній конференції - "Лос-Анджелес Кліпперс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Михайлюк знову у старті "Юти"

Поєдинок проти "Кліпперс" став для Михайлюка першим у новому році. Українець знову вийшов у стартовій п'ятірці "Джаз", де є стабільним гравцем основи у сезоні-2025/26.

Загалом він провів на майданчику 24 хвилини, за які записав до активу 5 очок. Реалізація дальніх кидків цього разу була невисокою - лише один точний з п'яти спроб.

Також у статистиці Михайлюка два підбирання та одна результативна передача.

Хід матчу у Лос-Анджелесі

Господарі з перших хвилин нав'язали високий темп і виграли стартову чверть з перевагою у 14 очок. Однак "Юта" зуміла повернутися у гру та перед заключною чвертю скоротила відставання до мінімуму.

Вирішальною стала фінальна 12-хвилинка, у якій "Кліпперс" повністю переграли суперника та оформили впевнену перемогу з рахунком 118:101.

Турнірне становище і наступний матч

Поразка коштувала "Юті" однієї позиції у Західній конференції - команда опустилася з 11-го на 12-те місце, пропустивши вперед саме "Кліпперс". Після 33 матчів у активі "Джаз" 12 перемог.

Наступний поєдинок команда Святослава Михайлюка проведе проти "Голден Стейт Ворріорз". Матч запланований на ніч проти неділі, 4 січня.

Раніше ми повідомляли, що зірка баскетбольної збірної України став гравцем хорватського гранда.

Також дізнайтеся, як баскетбольна збірна України увійшла до топ-10 рейтингу ФІБА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
Новини
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Сили оборони блокують просування ворога в центрі Покровська, - УВ "Схід"
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем