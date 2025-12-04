ua en ru
Неймовірний прогрес України: баскетбольна збірна увірвалась до топ-10 рейтингу ФІБА

Четвер 04 грудня 2025 12:14
Неймовірний прогрес України: баскетбольна збірна увірвалась до топ-10 рейтингу ФІБА Фото: Збірна України з баскетболу (ФБУ)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала оновлений "рейтинг сили" європейських збірних після першого кваліфікаційного вікна чемпіонату світу-2027. Українська чоловіча збірна здійснила один із найбільших стрибків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х організації.

Вдалий старт у кваліфікації

Колектив Айнарса Багатскіса виграв обидва стартові поєдинки.

Спочатку "синьо-жовті" здолали на виїзді Грузію (92:79).

А потім – в номінально домашньому поєдинку в латвійській Ризі – Данію (88:71).

Україна після двох турів разом з Іспанією лідирує в своїй групі – у обох збірних по дві перемоги.

Як це вплинуло на рейтинг

У "рейтингу сили" європейських збірних, що змагаються в кваліфікації ЧС-2027, Україна зробила вражаючий ривок. "Синьо-жовті" піднялися одразу на 15 позицій: з 23-го місця – на 8-ме.

Оновлений рейтинг сили ФІБА, топ-10

  1. (2). Туреччина
  2. (1). Німеччина
  3. (3). Греція
  4. (4). Сербія
  5. (11). Іспанія
  6. (8). Польща
  7. (19). Хорватія
  8. (23). Україна
  9. (20). Угорщина
  10. (27). Чехія
  • …27 (22). Данія
  • …28 (10). Грузія

Попереду – головний виклик

Наступне вікно відбору пройде у лютому та березні 2026 року. Українцям належить двічі зіграти проти Іспанії.

27 лютого "синьо-жовті" приймуть суперника у Ризі, а 2 березня – відбудеться поєдинок у Іспанії.

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія).

При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Раніше ми розповіли, як Михайлюк повторив два рекорди сезону і витягнув "Юту" до перемоги в НБА.

Також читайте, за що Міжнародна федерація баскетболу забанила українця з НБА.

Баскетбол Збірна України Чемпіонат світу
