Зірка баскетбольної збірної України став гравцем хорватського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про угоду

28-річний баскетболіст підписав контракт, розрахований до кінця сезону-2025/26.

Перед укладанням угоди українець пройшов випробувальний період, за підсумками якого тренерський штаб клубу ухвалив рішення запропонувати йому повноцінний контракт.

Попередній клуб і пауза в кар'єрі

Останнім клубом Ткаченка був німецький "Міттельдойчер", з яким він здобув Кубок Німеччини. Після завершення сезону-2024/25 термін дії контракту сплив, і на старті нового сезону форвард залишався без клубу.

У Бундеслізі минулого сезону Ткаченко провів 32 матчі, в середньому набираючи 4,9 очка та 3,8 підбирання за 17,3 хвилини ігрового часу.

Виступи за збірну у відборі на ЧС-2027

Таким чином у поточному сезоні Ткаченко виходив на паркет лише в матчах національної збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу-2027.

"Синьо-жовті" вдало розпочали основний раунд відбору, здобувши дві перемоги поспіль: над Грузією (92:72) та Данією (88:71).

Ткаченко взяв участь в обох поєдинках, у середньому за матч набираючи 5,5 очка, виконуючи 4 підбирання та віддаючи 1,5 асиста. Найрезультативнішим для нього став матч проти Грузії, в якому він провів 29 хвилин та набрав 8 очок.

Що відомо про "Задар"

Клуб з однойменного міста заснований у 1945 році та є одним з найстарших та найтитулованіших не лише в Хорватії, а й у колишній Югославії.

Він по шість разів вигравав "золото" чемпіонатів Югославії та Хорватії. У єврокубках – двічі доходив до півфіналів Кубка чемпіонів. У 2003 році виграв Адріатичну лігу – і наразі це останній гучний успіх.

У сезоні-2025/26 "Задар" посідає шосте місце в групі B Адріатичної ліги, маючи 4 перемоги у 10-ти матчах. Водночас команда впевнено виступає в національному чемпіонаті, де очолює турнірну таблицю, вигравши 11 з 12-ти матчів.

Дебют Ткаченка у "Задарі" може відбутися вже в суботу, 27 грудня. У цей день новий клуб українця зіграє матч національного чемпіонату проти "Кварнера".

Українці в Адріатичній лізі

Ткаченко став другим українцем у сезоні-2025/26 Адріатичної ліги.

Ще один гравець збірної України – Олександр Ковляр – захищає кольори чорногорської "Будочності".