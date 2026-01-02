Камбэк едва не стал сенсацией: "Юта" Михайлюка проиграла Клипперс в битве за топ-10 НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк открыл 2026 год матчем в составе "Юты Джаз". Несмотря на возвращение украинца в стартовую пятерку, команда из Солт-Лейк-Сити потерпела поражение от прямого конкурента в Западной конференции - "Лос-Анджелес Клипперс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Михайлюк снова в старте "Юты"

Поединок против "Клипперс" стал для Михайлюка первым в новом году. Украинец снова вышел в стартовой пятерке "Джаз", где является стабильным игроком основы в сезоне-2025/26.

Всего он провел на площадке 24 минуты, за которые записал в актив 5 очков. Реализация дальних бросков на этот раз была невысокой - только один точный из пяти попыток.

Также в статистике Михайлюка два подбора и одна результативная передача.

Ход матча в Лос-Анджелесе

Хозяева с первых минут навязали высокий темп и выиграли стартовую четверть с преимуществом в 14 очков. Однако "Юта" сумела вернуться в игру и перед заключительной четвертью сократила отставание до минимума.

Решающей стала финальная 12-минутка, в которой "Клипперс" полностью переиграли соперника и оформили уверенную победу со счетом 118:101.

Турнирное положение и следующий матч

Поражение стоило "Юте" одной позиции в Западной конференции - команда опустилась с 11-го на 12-е место, пропустив вперед именно "Клипперс". После 33 матчей в активе "Джаз" 12 побед.

Следующий поединок команда Святослава Михайлюка проведет против "Голден Стейт Уорриорз". Матч запланирован на ночь на воскресенье, 4 января.