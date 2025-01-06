Як зараз живе і чим займається Андріано Челентано - людина-легенда італійської музики

Адріано Челентано - одна з найяскравіших зірок італійської культури, який зробив значний внесок не лише в музику, а й у кіно. Сьогодні артист відзначає 87 років, і попри свій поважний вік, продовжує залишатися активним і надихає шанувальників своєю творчістю.

Як зараз живе знаменитість - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Челентано, який народився у багатодітній родині, змушений був почати працювати ще з п'ятого класу, а вже у 12 років покинув школу, щоб перейти на постійну роботу. Попри зайнятість, юнак завжди знаходив час для свого улюбленого хобі - пародій.

Саме завдяки цьому захопленню він заробив свої перші серйозні гроші: фотографія юного Челентано в образі Джеррі Льюїса принесла йому головний приз у розмірі 100 000 лір.

Челентано дебютував на сцені у 1955 році та швидко здобув визнання публіки. Уже за п’ять років він відкрив власну школу звукозапису.

Андріано Челентано (фото: Кіноріум)

Адріано здобув неабияку популярність і в кіно: фільми "Блеф" та "Приборкання норовливої" стали справжніми шедеврами кінематографу. Акторську кар'єру він завершив на початку 2000-х, однак музична діяльність продовжується і досі, причому він активно та успішно працює в цій сфері.

Андріано Челентано (фото: Кіноріум)

З 2008 року Челентано випускає серію альбомів, які отримують високу оцінку світових критиків.

Вік 87-річного секс-символа, здається, не впливає на його активність. У 2019 році він представив новий проєкт - став режисером, продюсером та сценаристом мультсеріалу Adrian, над яким разом із командою художників працював протягом десяти років.

Андріано Челентано (фото: Getty Images)

Останні роки Челентано все більше часу проводить на своїй віллі вартістю 27 мільйонів доларів. В особняку на озері Комо він живе з дружиною - попри сценічний образ, їхній шлюб з Клаудією Морі триває вже 60 років.

Адріано Челентано з дружиною (фото: Вікіпедія)

Артист поки не планує йти на спокій. Музика залишається його головним пріоритетом, хоча в свої 87 він уже не виступає на сцені, натомість активно працює в музичній студії.

Андріано Челентано (фото: Getty Images)