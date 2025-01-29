Як зараз живе Франциско Гомес - хореограф, який багато років був суддею шоу "Танцюють всі"

Британський хореограф афро-колумбійського походження Франциско Гомес став невід'ємною фігурою української танцювальної сцени. Українським глядачам він добре відомий як суддя перших чотирьох сезонів і 6-го сезону шоу "Танцюють всі!". Його професійні коментарі та щирі слова підтримки завжди надихали учасників, додаючи їм впевненості й мотивації для нових звершень.

Як зараз живе танцівник та що говорить про війну в Україні - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Франциско захопився танцями ще в 11 років, а в 16 зробив їх своєю професією. Вибір цього шляху був невипадковим, адже його мати також була танцівницею. У підлітковому віці він вирушив до США, де навчався у провідних хореографів.

Поїздки до Лос-Анджелеса та Нью-Йорка вимагали великих зусиль, як фінансових, так і фізичних, але швидко принесли результати: уже в 17 років він заснував власну компанію 2XS-UK та став її артдиректором.

Гомес співпрацював із найвідомішими артистами світової сцени, серед яких Мадонна, Кайлі Міноуг, Шеггі та Pink, а також працював із популярними брендами. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

У 2005 році його талант відзначили в Британії, нагородивши званням "Найкращий новий хореограф".

У 2008 році в Україні стартувало шоу "Танцюють всі!", яке стало адаптацією популярного американського формату. Британець увійшов до складу журі та оцінював виступи учасників у перших чотирьох сезонах, а також у 6-му сезоні. Крім того, він заснував у Києві танцювальну студію "Release Dance Complex".

У 2019 році повернувся на українське телебачення як запрошений суддя шоу "Танці з зірками", де разом із Катериною Кухар, Григорієм Чапкісом і Владом Ямою оцінював виступи знаменитостей.

Франциско Гомес з колегами на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/siscogomez)

Де зараз Франциско Гомес

Нині Франциско активно будує кар'єру у Великій Британії та США. Влітку він дебютував у ролі ведучого на музичній премії BMA Awards. Окрім цього, хореограф ділиться своїм досвідом і навчає молодих танцівників у спільноті P:SG. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

Що стосується особистого життя, хореограф відкрито говорить про свою гомосексуальність. Час від часу він публікує спільні фото з коханим. Ще у 2014 році він зізнавався, що мріє про власну сім’ю. Франциско Гомес з коханим (фото: instagram.com/siscogomez)

Що говорить про війну в Україні

Після багаторічної роботи в Україні Франциско Гомес вважав її своїм другим домом. На знак глибокої прихильності він навіть зробив татуювання українською мовою - слово "Кохаю".

У 2014 році хореограф переживав через російське вторгнення на Донбас і зізнавався, що болісно сприймає всі новини, пов’язані з цими подіями. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)

"Я не кровний українець, але я почуваюся українцем. Тут я як удома, до мене дуже добре ставляться. Я люблю Україну, тому дуже болісно сприймаю всі погані новини щодо України", - говорив британець.

Після початку повномасштабної війни Франциско Гомес висловив свою підтримку Україні та підтвердив свою позицію. Водночас він зазначив, що серед росіян є багато тих, хто добре ставиться до українців, і закликав до єдності та взаємної підтримки.

"Мій другий дім, Україна... Я не можу повірити в те, що відбувається з вашою прекрасною країною. Мене переповнює лють, такі непотрібні заходи. Я не можу навіть уявити, через що доводиться проходити вам і вашим сім'ям. Будь ласка, будьте дуже обережні, куди б ви не подалися, і бережіть одне одного", - писав він. Франциско Гомес (фото: instagram.com/siscogomez)