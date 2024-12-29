Як сьогодні виглядає українська акторка Іванна Сахно, яка знімається в голлівудських фільмах (фото)

Іванна Сахно - 27-річна українська акторка, яка у 15-річному віці разом з батьками перебралася до Лос-Анджелеса, і з 2013 року вона там мешкає і працює.

Що сьогодні відомо про життя молодої зірки та як вона виглядає, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Кар'єра Іванни Сахно та початок шляху

Майбутня знаменитість народилася у столиці, в листопаді 1997 року, в родині режисерки Галини Кувівчак та оператора Анатолія Сахна. Також вона має старшого брата Тараса, який є засновником наукового напрямку концептологія та продюсером діджиталізованого мистецтва.

У дитинстві Іванна хотіла стати таксисткою або ж фігуристкою, а тут, вдома, прославилася за випадковим збігом обставин. Вона з'явилася в українському ситкомі "Леся + Рома", який виходив на екрани у 2005–2008 роках. А пізніше - зіграла у стрічці "Іван Сила" (2013 рік).

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Іванна Сахно (фото: instagram.com/ivannasakhno)

Заявити про себе в Голлівуді їй вдалося завдяки ролі у малобюджетному фільмі Томаса Данна "Дерево тіл". Це був 2017 рік. Того ж року вийшла ще одна малобюджетна кінокартина за участі українки - науково-фантастичний фільм жахів "Забрати назад не можна".

Проте справжня популярність і слава у Голлівуді прийшли до Сахно у 2018, після того як світ побачили два великобюджетних блокбастери з її участю. У жовтні 2016 року Іванна отримала головну роль у блокбастері "Тихоокеанський рубіж-2", де зіграла польську офіцерку на ім'я Вік. У жовтні 2017 вона долучилася до акторського складу ще одного голлівудського блокбастера - "Шпигун, який мене кинув", де зіграла найману вбивцю.

Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум)

Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум)

У 2019 році українка стала членом журі міжнародної конкурсної програми 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. У листопаді 2021 стало відомо, що Сахно долучиться до участі у серіалі "Асока" від Disney+, який є частиною франшизи "Зоряні війни".

У травні цього року стало відомо, що Іванна зніметься у фільмі "M3GAN 2.0". Перша стрічка мала успіх та зібрала понад 180 мільйонів за витраченого бюджету 12 мільйонів.

Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум) Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум) Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум)

Підтримка України

Іванна, попри те що живе за кордоном, не забуває про рідну землю. Під час Революції Гідності вона підтримувала протестувальників у Києві та разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса виходила на мітинги на підтримку України.

У 2016 році Сахно на Каннському кінофестивалі з'явилася з табличкою на підтримку ув'язненого тоді в РФ українського режисера Олега Сенцова, який нині служить.

У червні 2017 року акторка розповідала в інтерв'ю, що після переїзду до Америки вимушена жити окремо від батьків та спілкуватися з ними в основному через текстові повідомлення, оскільки її менеджери мали хвилювання щодо того, що в неї збережеться український акцент.

Кадр з фільму з Іванною Сахно (фото: Кіноріум)

У 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Сахно продемонструвала чітку проукраїнську позицію, а в травні минулого року стала однією з амбасадорів нового напряму "Освіта та наука" проєкту United24. У квітні цього року долучилася до краудфандингового збору у Minesalt.

Соцмережі Іванни Сахно

Цікаво, що наразі на сторінці знаменитості немає постів. Там залишилися лише рілси, але за нею стежать понад 280 тисяч користувачів. Проте схоже, що зараз вона вирішила не вести блог. Тим не менше, у мережі на одному з сайтів можна знайти, як виглядала її сторінка в Instagram раніше.

Соцмережі Іванни Сахно (скриншот)

Як раніше виглядали соцмережі Іванни Сахно (скриншот)

Як раніше виглядали соцмережі Іванни Сахно (скриншот)