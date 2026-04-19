Как Костюк победила в украинском финале: видео исторического матча и трогательная речь после триумфа

20:44 19.04.2026 Вс
"Я очень горжусь нашим теннисом": Марта Костюк не сдержала эмоций после победы над Вероникой Подрез и обратилась к миру
aimg Андрей Костенко
Марта Костюк с чемпионским трофеем (фото: openrouen.fr)

Финал турнира WTA 250 во французском Руане навсегда войдет в историю отечественного спорта. Впервые титул престижной женской серии разыграли две украинки - Марта Костюк и юная Вероника Подрез.

Об эмоциях теннисисток после игры - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Читайте также: Возглавит сборную Украины? Свитолина откровенно рассказала о своей новой роли в команде

Что сказала Марта о юной сопернице

Сразу после завершения игры Марта Костюк обратилась к 19-летней Веронике Подрез, для которой этот турнир стал потрясающим дебютом. Марта отметила не только игру, но и путь, который преодолевает каждая спортсменка.

"Конечно, я хочу поздравить Веронику. Это была невероятная неделя для нее. Я знаю, как много работы, жертв, слез и пота нужно, чтобы быть на таком уровне. Хочу пожелать тебе удачи в будущем, оставайся здоровой и просто продолжай то, что ты делаешь. Это был исторический момент для нашего тенниса - первый финал между украинками", - подчеркнула Костюк.

Вторая ракетка Украины также добавила, что такие результаты вдохновляют молодежь.

"Я надеюсь, что наше противостояние заставит еще больше детей в Украине взять в руки ракетки", - сказала чемпионка.

Вероника Подрез и Марта Костюк на церемонии награждения (фото: оpenrouen.fr)

Параллели с Жанной Д'Арк и благодарность Франции

Особое внимание Марта уделила контексту войны, вспомнив историю города, где проходил турнир. Ее слова о борьбе Украины были очень эмоциональными.

"Для меня большая честь находиться в таком городе, как Руан. Многие великие фигуры, такие как Жанна Д'Арк, связаны с этим местом. Я не могу не провести параллель с Украиной, которая так же сегодня ведет очень тяжелую борьбу. Я хочу поблагодарить Францию и французов за поддержку, за ваше понимание и сочувствие в это сложное время", - заявила Марта.

Чемпионка также вспомнила болельщиков, которые создали в Руане атмосферу домашнего матча.

"Я благодарна тем украинцам, которые приехали. Знаю, что некоторые были в пути девять часов, чтобы быть здесь. Это просто невероятно", - сказала победительница.

Напомним, что Костюк подтвердила статус первой сеяной на турнире, одолев Подрез в двух сетах (6:3, 6:4). Однако и для Вероники этот финал стал гигантским скачком в мировом рейтинге.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве
Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы