Как Костюк победила в украинском финале: видео исторического матча и трогательная речь после триумфа

Финал турнира WTA 250 во французском Руане навсегда войдет в историю отечественного спорта. Впервые титул престижной женской серии разыграли две украинки - Марта Костюк и юная Вероника Подрез.

Об эмоциях теннисисток после игры - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии награждения .

Что сказала Марта о юной сопернице

Сразу после завершения игры Марта Костюк обратилась к 19-летней Веронике Подрез, для которой этот турнир стал потрясающим дебютом. Марта отметила не только игру, но и путь, который преодолевает каждая спортсменка.

"Конечно, я хочу поздравить Веронику. Это была невероятная неделя для нее. Я знаю, как много работы, жертв, слез и пота нужно, чтобы быть на таком уровне. Хочу пожелать тебе удачи в будущем, оставайся здоровой и просто продолжай то, что ты делаешь. Это был исторический момент для нашего тенниса - первый финал между украинками", - подчеркнула Костюк.

Вторая ракетка Украины также добавила, что такие результаты вдохновляют молодежь.

"Я надеюсь, что наше противостояние заставит еще больше детей в Украине взять в руки ракетки", - сказала чемпионка.

Вероника Подрез и Марта Костюк на церемонии награждения (фото: оpenrouen.fr)

Параллели с Жанной Д'Арк и благодарность Франции

Особое внимание Марта уделила контексту войны, вспомнив историю города, где проходил турнир. Ее слова о борьбе Украины были очень эмоциональными.

"Для меня большая честь находиться в таком городе, как Руан. Многие великие фигуры, такие как Жанна Д'Арк, связаны с этим местом. Я не могу не провести параллель с Украиной, которая так же сегодня ведет очень тяжелую борьбу. Я хочу поблагодарить Францию и французов за поддержку, за ваше понимание и сочувствие в это сложное время", - заявила Марта.

Чемпионка также вспомнила болельщиков, которые создали в Руане атмосферу домашнего матча.

"Я благодарна тем украинцам, которые приехали. Знаю, что некоторые были в пути девять часов, чтобы быть здесь. Это просто невероятно", - сказала победительница.

Напомним, что Костюк подтвердила статус первой сеяной на турнире, одолев Подрез в двух сетах (6:3, 6:4). Однако и для Вероники этот финал стал гигантским скачком в мировом рейтинге.