Jerry Heil "взлетела в небо" на Нацотборе: как прошло выступление и почему разгорелся скандал

Суббота 07 февраля 2026 21:29
Jerry Heil "взлетела в небо" на Нацотборе: как прошло выступление и почему разгорелся скандал Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Jerry Heil ярко заявила о себе на сцене Национального отбора-2026. В то же время артистка раскритиковала прямой эфир, поскольку в него не попал важный момент постановки.

Каким должен был быть номер финалистки Нацотбора, рассказывает РБК-Украина.

Каким было выступление Jerry Heil в эфире Нацотбора

Артистка представила конкурсную песню Catharticus (Prayer), с которой соревнуется за право во второй раз представлять Украину на песенном конкурсе. Выступление запомнилось мощной подачей, символизмом и экстремальным сценическим решением.

Как известно, песня Jerry поднимает философскую тему выбора - жить в аду или бороться за "рай". По словам певицы, именно украинский народ доказывает - стоит бороться со злом.

Выступление Jerry Heil в эфире Нацотбора (скриншоты)

Этот месседж певица передала через мощный вокал и драматическую танцевальную постановку. А в конце она завершила выступление неожиданным и феерическим взлетом в воздух.

Отметим, что выступления на Нацотборе выходят в записи, а вот победителя будут определять уже вживую. Так, перед началом события Jerry Heil раскритиковала телевизионный эфир, поскольку в трансляцию не попал важный фрагмент ее номера.


Каким должен был быть номер Jerry Heil

У себя в соцсетях певица показала, как должен был выглядеть номер полноценно. Она также объяснила, что не раз просила на репетициях добавить этот фрагмент, созданный режиссером Йоанном Буржуа.

"По телевидению решили так и не показать идею, в которой собственно и была суть нашего номера... Мы с командой не можем для себя это ничем объяснить. Жаль, что Украина и часть мира, которая смотрит Нацотбор, так и не смогла увидеть главный замысел режиссера", - отметила она.

Как известно из предыдущего заявления, речь идет о специально разработанных для номера электроприборах. Во время выступления они в определенные моменты "ломались и искрились, создавая эффект коллапса".

"Насколько мы были поражены тем, как иностранец почувствовал нашу реальность. Задачей постановки было сказать миру: проснитесь, потому что мы на пороге апокалипсиса!" - написала артистка.

Смотрите полноценный номер Jerry Heil для "Евровидения".

При написании материала были использованы следующие источники: YouTube "Евровидение Украина", Instagram и Telegram Jerry Heil.

