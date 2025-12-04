Ізраїль допустили до "Євробачення": які країни-учасниці оголосили бойкот

Ізраїль офіційно візьме участь у "Євробаченні 2026". На тлі цієї новини інші країни-учасниці почали оголошувати бойкот.
Які країни відмовляються від участі в "Євробаченні-2026", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Генеральна асамблея Європейської мовної спілки (EBU) у Женеві ухвалила нові правила конкурсу Євробачення, оголошені минулого місяця, без необхідності додаткового голосування щодо участі Ізраїлю.
"Велика більшість членів погодилася, що додаткового голосування щодо участі не потрібно, і Євробачення 2026 має пройти за планом із новими заходами безпеки", - йшлося у заяві EBU.
Як повідомляється, під час голосування було оброблено 1122 голоси:
Таким чином, Ізраїль залишиться серед учасників конкурсу. Це розлютило чимало інших учасників, які раніше виступали за виключення країни через війну в Газі.
Кілька країн оголосили про відмову від участі у конкурсі 2026 року. Нідерланди, Іспанія, Словенія та Ірландія відмовилися від участі.
Вони критикували участь Ізраїлю через гуманітарну ситуацію у Газі та можливе несправедливе голосування.
За словами нідерландського мовника Avrotros, "участь у нинішніх умовах суперечить громадським цінностям, які для нас є важливими".
Іспанський мовник RTVE додав, що відмова від участі означає, що країна не транслюватиме фінал та півфінали "Євробачення 2026".
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Eurovision World, BBC, CNN.