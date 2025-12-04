Израиль допустили к "Евровидению": какие страны-участницы объявили бойкот

Израиль официально примет участие в "Евровидении 2026". На фоне этой новости другие страны-участницы начали объявлять бойкот.
Какие страны отказываются от участия в "Евровидении-2026", узнайте в материале РБК-Украина.
Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве приняла новые правила конкурса Евровидение, объявленные в прошлом месяце, без необходимости дополнительного голосования по участию Израиля.
"Большое большинство членов согласилось, что дополнительного голосования по участию не нужно, и Евровидение 2026 должно пройти по плану с новыми мерами безопасности", - говорилось в заявлении EBU.
Как сообщается, во время голосования было обработано 1122 голоса:
Таким образом, Израиль останется среди участников конкурса. Это разозлило немало других участников, которые ранее выступали за исключение страны из-за войны в Газе.
Несколько стран объявили об отказе от участия в конкурсе 2026 года. Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия отказались участвовать.
Они критиковали участие Израиля из-за гуманитарной ситуации в Газе и возможного несправедливого голосования.
По словам нидерландского вещателя Avrotros, "участие в нынешних условиях противоречит общественным ценностям, которые для нас важны".
Испанский вещатель RTVE добавил, что отказ от участия означает, что страна не будет транслировать финал и полуфиналы "Евровидения 2026".
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: Eurovision World, BBC, CNN.