Израиль допустили к "Евровидению": какие страны-участницы объявили бойкот

Что известно об участии Израиля на "Евровидении 2026"

Генеральная ассамблея Европейского вещательного союза (EBU) в Женеве приняла новые правила конкурса Евровидение, объявленные в прошлом месяце, без необходимости дополнительного голосования по участию Израиля.

"Большое большинство членов согласилось, что дополнительного голосования по участию не нужно, и Евровидение 2026 должно пройти по плану с новыми мерами безопасности", - говорилось в заявлении EBU.

Как сообщается, во время голосования было обработано 1122 голоса:

738 - "за" новые правила и без необходимости дополнительного голосования,

264 - "против" новых правил и за отдельное голосование,

120 - воздержались.

Таким образом, Израиль останется среди участников конкурса. Это разозлило немало других участников, которые ранее выступали за исключение страны из-за войны в Газе.

Какие страны уже отказались от участия в "Евровидении 2026" из-за Израиля

Несколько стран объявили об отказе от участия в конкурсе 2026 года. Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия отказались участвовать.

Они критиковали участие Израиля из-за гуманитарной ситуации в Газе и возможного несправедливого голосования.

По словам нидерландского вещателя Avrotros, "участие в нынешних условиях противоречит общественным ценностям, которые для нас важны".

Испанский вещатель RTVE добавил, что отказ от участия означает, что страна не будет транслировать финал и полуфиналы "Евровидения 2026".