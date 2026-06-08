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Іво Бобул здивував різким схудненням: як зараз виглядає 72-річний артист

13:38 08.06.2026 Пн
2 хв
Нове фото співака з Чернівців викликало активне обговорення в мережі
aimg Іванна Пашкевич
Іво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

Народний артист України Іво Бобул привернув увагу мережі новим фото. Користувачі помітили, що співак помітно схуд, і засипали його компліментами.

Як зараз виглядає Іво Бобул

Народний артист України Іво Бобул днями відвідав один із готелів у Чернівцях. Для співака це особливе місце, адже там є номер, названий на його честь.

Адміністрація готелю не залишила візит артиста без уваги та опублікувала у соцмережах свіже фото з ним.

Саме цей кадр і викликав активне обговорення серед користувачів мережі.

Підписники уважно роздивилися знімок 72-річного виконавця й помітили, що він помітно змінився зовні.

Багатьох здивувало, що Бобул значно схуд, через що на фото його навіть не одразу можна впізнати.

Іво Бобул (фото: instagram.com/bukovyna_hotel)

У коментарях користувачі почали активно ділитися враженнями. Більшість із них зазначила, що артист має чудовий вигляд, а зміни йому пасують:

  • Добре виглядаєте
  • О, Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Шоб не було, вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати
  • Шось Бобул похудав

Сам Іво Бобул поки не пояснював, із чим пов’язані такі зміни у зовнішності.

Артист не коментував, чи стало схуднення результатом нового способу життя, зміни харчування або стану здоров’я.

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