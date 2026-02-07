ua en ru
Лілія Сандулеса звинуватила Іво Бобула в образливих заявах про їхній шлюб: "Мені огидно"

Субота 07 лютого 2026 17:58
Лілія Сандулеса звинуватила Іво Бобула в образливих заявах про їхній шлюб: "Мені огидно" Іво Бобул і Лілія Сандулеса (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Народна артистка України Лілія Сандулеса різко відреагувала на публічні заяви свого колишнього чоловіка Іво Бобула про їхній шлюб. Обурення співачки викликало інтерв’ю артиста Дмитру Гордону, в якому він згадав особисті деталі подружнього життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю виконавиці Ростиславу Калацинському.

Більше цікавого: Іво Бобул чесно висловився про Білик, Полякову, Кароль та інших зірок

Що сказав Бобул про шлюб з Сандулесою

У розмові з Гордоном артист заявив, що на його стосунки з Лілією негативно впливала робота, а також озвучив тезу, нібито Сандулеса "тягнула ковдру на себе", через що він "почувався в її тіні" та "йшов на поступки не на користь собі".

Крім того, співак зізнався, що радий відсутності дітей у цьому шлюбі та натякнув, що в парі саме Лілія нібито виконувала роль чоловіка.

Такі слова не залишили артистку байдужою. Сандулеса зізналася, що, попри складний час для країни, мовчати більше не могла - її переповнили емоції після почутого.

Лілія Сандулеса звинуватила Іво Бобула в образливих заявах про їхній шлюб: &quot;Мені огидно&quot;Лілія Сандулеса та Іво Бобул (фото: відкриті джерела)

"Я розумію, зараз не той час, не наразі, але настільки мені накипіло, наболіло, огидно після того інтерв'ю, що він казав про мене. Телефонували мої рідні, і вони просто обурені. Моя сім'я, мої рідні, моя мама. Мама просто каже: "Боже, що це таке, доню? Що це таке?". Це для мене дійсно було як лайно на голові", - обурилась знаменитість.

Виконавиця підкреслила, що сама майже ніколи не згадує колишнього чоловіка публічно і за всі роки зробила це лише раз - без негативу.

"Уже минуло майже 25 років, як ми не живемо, багато, дійсно, інтерв'ю він давав. Я жодного інтерв'ю не дала, тільки одне було в ЖВЛ, і так я нормально говорила, бо я просто не хотіла його чіпати, я не хотіла... Та й узагалі в мене не було... Усе, ми вже не живемо, нехай собі живе своїм життям", - підсумувала Лілія.

Нагадаємо, Іво Бобул і Лілія Сандулеса, яка стала третьою дружиною співака, прожили разом десять років і розлучилися у 2002 році.

Пара активно виступала дуетом і виконувала хіти "А липи цвітуть" та "Берег любви".

У грудні 2022 року Бобул заявляв, що майже не спілкується з колишньою дружиною і навіть не знає, де вона мешкає. А в листопаді 2023-го, коментуючи причини розлучення, співак пояснював це несумісністю характерів.

"Вона сильна жінка, а я не з тих, хто легко поступається. Я намагався вирішити конфлікти, але це не вдавалося", - говорив виконавець.

У 2024 році колишнє подружжя ненадовго возз’єдналося, щоб дати серію спільних концертів, однак після цього їхні шляхи знову розійшлися.

Нині Іво Бобул перебуває у четвертому шлюбі. Разом із дружиною Наталею він виховує сина Данила, хрещеним батьком якого є Леонід Кучма. Дружина артиста молодша за нього на 12 років.

