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Иво Бобул удивил резким похудением: как сейчас выглядит 72-летний артист

13:38 08.06.2026 Пн
2 мин
Новое фото певца из Черновцов вызвало активное обсуждение в сети
aimg Иванна Пашкевич
Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

Народный артист Украины Иво Бобул привлек внимание сети новым фото. Пользователи заметили, что певец заметно похудел, и засыпали его комплиментами.

Как сейчас выглядит Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул на днях посетил один из отелей в Черновцах. Для певца это особое место, ведь там есть номер, названный в его честь.

Администрация отеля не оставила визит артиста без внимания и опубликовала в соцсетях свежее фото с ним.

Именно этот кадр и вызвал активное обсуждение среди пользователей сети.

Подписчики внимательно рассмотрели снимок 72-летнего исполнителя и заметили, что он заметно изменился внешне.

Многих удивило, что Бобул значительно похудел, из-за чего на фото его даже не сразу можно узнать.

Иво Бобул (фото: instagram.com/bukovyna_hotel)

В комментариях пользователи начали активно делиться впечатлениями. Большинство из них отметили, что артист выглядит замечательно, а изменения ему идут:

  • Добре виглядаєте
  • О, Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Шоб не було, вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати
  • Шось Бобул похудав

Сам Иво Бобул пока не объяснял, с чем связаны такие изменения во внешности.

Артист не комментировал, стало ли похудение результатом нового образа жизни, изменения питания или состояния здоровья.

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