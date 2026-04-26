Історична феєрія: "Кривбас" та "Динамо" побили вічний рекорд результативності чемпіонатів України

Матч 25-го туру української Прем'єр-ліги між криворізьким "Кривбасом" та київським "Динамо" став історичною подією. Вперше в національному чемпіонаті глядачі побачили 11 забитих м'ячів в одній грі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
До сьогоднішнього дня рекордом результативності в елітному дивізіоні було 10 забитих м'ячів за гру.
Такий показник фіксували вісім разів. Востаннє подібне траплялося у 2023 році в матчі "Металіст" – "Верес", який завершився внічию - 5:5.
Найрезультативніші матчі в історії УПЛ:
11 голів
10 голів
Попри вольову перемогу, для киян поєдинок у Кривому Розі став антирекордним за двома показниками.
Вперше в історії "біло-сині" пропустили в УПЛ п'ять голів. Досі кияни отримували максимум чотири голи у одній грі. Таке траплялося лише двічі:
Крім того, Глейкер Мендоза з "Кривбаса" став першим футболістом, якому вдалося відзначитися покером у воротах "Динамо" в іграх чемпіонату України.
До цього двом гравцям вдавалося забити столичній команді хет-трик:
