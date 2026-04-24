Львівське дербі, топ-матчі "Динамо" та ЛНЗ: розклад поєдинків і трансляцій 25 туру УПЛ

24 квітня стартує 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Старт у Ковалівці та битва за Львів

Тур розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня. У цей день буде зіграно один матч: у Ковалівці місцевий "Колос" прийме головного аутсайдера чемпіонату – "Полтаву". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 15:30.

Також лише одна гра відбудеться у суботу, 25 квітня. "Арена Львів" стане свідком надпринципової битви двох місцевих колективів – "Руха" та "Карпат". Початок заплановано на 18:00.

Насичена програма неділі

Головні події туру пройдуть у неділю, 26 квітня: одразу чотири поєдинки, два з яких можна назвати центральними.

О 13:00 у Кривому Розі "Кривбас" зіграє з київським "Динамо". А о 15:30 – ЛНЗ у Черкасах зійдеться з харківським "Металістом 1925". Обидва матчі дуже важливі з турнірної точки зору у битві за розподіл призових місць.

О 18:00 стартують ще дві гри. "Кудрівка" на "Арені Львів" буде номінальним господарем у матчі з донецьким "Шахтарем", а житомирське "Полісся" вдома зіграє зі столичною "Оболонню".

Завершення у понеділок

Заключні матчі заплановані на понеділок, 27 квітня. "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського о 13:00 прийме "Олександрію" на арені "Лівий Берег", що на Київщині. А о 15:30 луганська "Зоря" на київському стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з рівненським "Вересом".

Перелік матчів 25-го туру УПЛ:

П'ятниця, 24 квітня

15:30. "Колос" – "Полтава"

Субота, 25 квітня

18:00. "Рух" – "Карпати"

Неділя, 26 квітня

13:00. "Кривбас" – "Динамо"

15:30. ЛНЗ – "Металіст 1925"

18:00. "Кудрівка" – "Шахтар"

18:00. "Полісся" – "Оболонь"

Понеділок, 27 квітня

13:00. "Епіцентр" – "Олександрія"

15:30. "Зоря" – "Верес"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.