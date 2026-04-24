ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Львівське дербі, топ-матчі "Динамо" та ЛНЗ: розклад поєдинків і трансляцій 25 туру УПЛ

09:12 24.04.2026 Пт
2 хв
Два протистояння у неділю стануть ключовими у битві за топ-3
aimg Андрій Костенко
Львівське дербі, топ-матчі "Динамо" та ЛНЗ: розклад поєдинків і трансляцій 25 туру УПЛ

24 квітня стартує 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: УЄФА жорстоко покарав "Шахтар" через Ізакі: Туран отримав персональні санкції

Старт у Ковалівці та битва за Львів

Тур розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня. У цей день буде зіграно один матч: у Ковалівці місцевий "Колос" прийме головного аутсайдера чемпіонату – "Полтаву". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 15:30.

Також лише одна гра відбудеться у суботу, 25 квітня. "Арена Львів" стане свідком надпринципової битви двох місцевих колективів – "Руха" та "Карпат". Початок заплановано на 18:00.

Насичена програма неділі

Головні події туру пройдуть у неділю, 26 квітня: одразу чотири поєдинки, два з яких можна назвати центральними.

О 13:00 у Кривому Розі "Кривбас" зіграє з київським "Динамо". А о 15:30 – ЛНЗ у Черкасах зійдеться з харківським "Металістом 1925". Обидва матчі дуже важливі з турнірної точки зору у битві за розподіл призових місць.

О 18:00 стартують ще дві гри. "Кудрівка" на "Арені Львів" буде номінальним господарем у матчі з донецьким "Шахтарем", а житомирське "Полісся" вдома зіграє зі столичною "Оболонню".

Завершення у понеділок

Заключні матчі заплановані на понеділок, 27 квітня. "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського о 13:00 прийме "Олександрію" на арені "Лівий Берег", що на Київщині. А о 15:30 луганська "Зоря" на київському стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з рівненським "Вересом".

Перелік матчів 25-го туру УПЛ:

П'ятниця, 24 квітня

  • 15:30. "Колос" – "Полтава"

Субота, 25 квітня

  • 18:00. "Рух" – "Карпати"

Неділя, 26 квітня

  • 13:00. "Кривбас" – "Динамо"
  • 15:30. ЛНЗ – "Металіст 1925"
  • 18:00. "Кудрівка" – "Шахтар"
  • 18:00. "Полісся" – "Оболонь"

Понеділок, 27 квітня

  • 13:00. "Епіцентр" – "Олександрія"
  • 15:30. "Зоря" – "Верес"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли про найбільш неочікуваних фіналістів Кубка України, які зуміли кинути виклик грандам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ
Новини
Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти
Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським