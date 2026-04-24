Львівське дербі, топ-матчі "Динамо" та ЛНЗ: розклад поєдинків і трансляцій 25 туру УПЛ
24 квітня стартує 25-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на чотири дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Старт у Ковалівці та битва за Львів
Тур розпочнеться у п'ятницю, 24 квітня. У цей день буде зіграно один матч: у Ковалівці місцевий "Колос" прийме головного аутсайдера чемпіонату – "Полтаву". Стартовий свисток арбітра прозвучить о 15:30.
Також лише одна гра відбудеться у суботу, 25 квітня. "Арена Львів" стане свідком надпринципової битви двох місцевих колективів – "Руха" та "Карпат". Початок заплановано на 18:00.
Насичена програма неділі
Головні події туру пройдуть у неділю, 26 квітня: одразу чотири поєдинки, два з яких можна назвати центральними.
О 13:00 у Кривому Розі "Кривбас" зіграє з київським "Динамо". А о 15:30 – ЛНЗ у Черкасах зійдеться з харківським "Металістом 1925". Обидва матчі дуже важливі з турнірної точки зору у битві за розподіл призових місць.
О 18:00 стартують ще дві гри. "Кудрівка" на "Арені Львів" буде номінальним господарем у матчі з донецьким "Шахтарем", а житомирське "Полісся" вдома зіграє зі столичною "Оболонню".
Завершення у понеділок
Заключні матчі заплановані на понеділок, 27 квітня. "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського о 13:00 прийме "Олександрію" на арені "Лівий Берег", що на Київщині. А о 15:30 луганська "Зоря" на київському стадіоні імені Валерія Лобановського зіграє з рівненським "Вересом".
Перелік матчів 25-го туру УПЛ:
П'ятниця, 24 квітня
- 15:30. "Колос" – "Полтава"
Субота, 25 квітня
- 18:00. "Рух" – "Карпати"
Неділя, 26 квітня
- 13:00. "Кривбас" – "Динамо"
- 15:30. ЛНЗ – "Металіст 1925"
- 18:00. "Кудрівка" – "Шахтар"
- 18:00. "Полісся" – "Оболонь"
Понеділок, 27 квітня
- 13:00. "Епіцентр" – "Олександрія"
- 15:30. "Зоря" – "Верес"
Де дивитися матчі
Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.
Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.
