Историческая феерия: "Кривбасс" и "Динамо" побили вечный рекорд результативности чемпионатов Украины

Подняли голевую планку

До сегодняшнего дня рекордом результативности в элитном дивизионе было 10 забитых мячей за игру.

Такой показатель фиксировали восемь раз. Последний раз подобное случалось в 2023 году в матче "Металлист" - "Верес", который завершился вничью - 5:5.

Самые результативные матчи в истории УПЛ:

11 голов

5:6. "Кривбасс" - "Динамо" (26.04.2026)

10 голов

9:1. "Шахтер" - "Торпедо" (16.05.1997)

7:3. "Шахтер" - "Ворскла" (20.09.1998)

3:7. "Нива" Тернополь - "Динамо" (27.08.2000)

7:3. "Динамо" - "Карпаты" (19.08.2007)

9:1. "Динамо" - "Металлург" Донецк (6.10.2013)

3:7. "Говерла" - "Шахтер" (9.05.2015)

9:1. "Волынь" - "Металлург" Запорожье (29.11.2015)

5:5. "Металлист" - "Верес" (15.04.2023)

Антирекорды "Динамо"

Несмотря на волевую победу, для киевлян поединок в Кривом Роге стал антирекордным по двум показателям.

Впервые в истории "бело-синие" пропустили в УПЛ пять голов. До сих пор киевляне получали максимум четыре гола в одной игре. Такое случалось лишь дважды:

12 декабря 2016 года - против "Шахтера" (3:4)

1 октября 2017 года - против "Зари" (4:4)

Кроме того, Глейкер Мендоза из "Кривбасса" стал первым футболистом, которому удалось отметиться покером в воротах "Динамо" в играх чемпионата Украины.

До этого двум игрокам удавалось забить столичной команде хет-трик: