Историческая феерия: "Кривбасс" и "Динамо" побили вечный рекорд результативности чемпионатов Украины

Матч 25-го тура украинской Премьер-лиги между криворожским "Кривбассом" и киевским "Динамо" стал историческим событием. Впервые в национальном чемпионате зрители увидели 11 забитых мячей в одной игре.
До сегодняшнего дня рекордом результативности в элитном дивизионе было 10 забитых мячей за игру.
Такой показатель фиксировали восемь раз. Последний раз подобное случалось в 2023 году в матче "Металлист" - "Верес", который завершился вничью - 5:5.
Самые результативные матчи в истории УПЛ:
11 голов
10 голов
Несмотря на волевую победу, для киевлян поединок в Кривом Роге стал антирекордным по двум показателям.
Впервые в истории "бело-синие" пропустили в УПЛ пять голов. До сих пор киевляне получали максимум четыре гола в одной игре. Такое случалось лишь дважды:
Кроме того, Глейкер Мендоза из "Кривбасса" стал первым футболистом, которому удалось отметиться покером в воротах "Динамо" в играх чемпионата Украины.
До этого двум игрокам удавалось забить столичной команде хет-трик:
