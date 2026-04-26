"Скучив за роботою": Маркевич зробив натяк щодо свого майбутнього у збірній України

75-річний Мирон Маркевич, якого називають пріоритетним варіантом на посаду головного тренера збірної України, перервав мовчання та розповів про готовність повернутися на тренерський місток після тривалої паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар фахівця в ефірі УПЛ ТБ .

"Все у мене нормально": тренер про сили та амбіції

Попри поважний вік, Мирон Богданович демонструє повну бойову готовність. В інтерв'ю журналістам він зізнався, що майже за два роки без практики не втратив запалу.

"Чи є сили працювати? Все у мене нормально. Звичайно, скучив за роботою, адже майже 40 років займався цим", - заявив Маркевич.

Хоча фахівець прямо не підтвердив факт переговорів, він дав чіткий сигнал, що відкритий до пропозицій і готовий до викликів будь-якого рівня.

Чому УАФ обирає саме Маркевича

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією в Будинку футболу, саме Маркевич розглядається як ідеальна кандидатура на перехідний період.

Повідомляється, що УАФ готова запропонувати наставнику трирічну угоду, щоб стабілізувати команду після невдачі у плей-офф відбору на Мундіаль. Маркевич – один із небагатьох тренерів, чия кандидатура не викликає суперечок серед вболівальників та експертів.

Попри статус фаворита номер один, сам Маркевич зазначив, що офіційних контактів із боку УАФ щодо його призначення поки не було.

Після відходу Реброва 22 квітня тема нового керманича стала головною, проте виконком керівного органу вітчизняного футболу наразі не поспішає з фінальним рішенням, розглядаючи також варіанти із закордонними фахівцями.

Унікальна статистика: в збірній без поразок

Варто нагадати, що Маркевич уже мав досвід роботи з національною командою у 2010 році. Його коротка каденція стала рекордною – він залишається єдиним тренером в історії збірної України, що не зазнав жодної поразки.

Матчі Мирона Маркевича на чолі збірної України (2010 рік):

Україна – Литва – 4:0

Україна – Румунія – 3:2

Норвегія – Україна – 0:1

Україна – Нідерланди – 1:1

Тоді Маркевич достроково залишив посаду через принципову незгоду з рішенням Федерації футболу щодо харківського "Металіста", який він очолював одночасно зі збірною. "Металіст" позбавили 9 очок, звинувативши клуб в організації договірного матчу з "Карпатами".

Нагадаємо, що Маркевич свого часу виводив "Дніпро" у фінал Ліги Європи та створив легендарний "Металіст".