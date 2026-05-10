ua en ru
Нд, 10 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

В Ірані заявили про готовність брати участь на ЧС-2026, але є умова

04:09 10.05.2026 Нд
1 хв
Що вимагає Іран для участі в міжнародному турнірі?
aimg Едуард Ткач
В Ірані заявили про готовність брати участь на ЧС-2026, але є умова Фото: Іран має перелік запитів (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент Іранської футбольної федерації Мехді Тадж заявив, що збірна Ірану таки візьме участь у чемпіонаті світі з футболу 2026 року. Однак, Тегеран має низку вимог, щоб це сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський телеканал Channel 13.

Читайте також: Історичний шанс під загрозою: чому вихід збірної Іраку на ЧС-2026 опинився на межі зриву

За словами Таджа, Іран вимагає, щоб усі гравці та "професійні співробітники" негайно отримали в'їзні візи. Зокрема такі зірки як Мехді Таремі та Ехсан Хадж-Сефі, які раніше служили в КВІР.

Ще одна вимога полягає в тому, щоб була гарантія, що членів делегації не допитуватиме американська імміграційна влада.

Крім цього, Тегеран наполягає на тому, щоб було введено заборону на пронесення будь-яких неіранських прапорів, а також гарантію безперебійного виконання національного гімну.

Тадж наполягає, що влада США має посилити заходи безпеки в готелях і на стадіонах, щоб запобігти "небажаним інцидентам".

Додаткові вимоги стосуються видачі в'їзних віз іранським журналістам і вболівальникам, а також обмеження запитань на пресконференції тільки тими темами, які пов'язані зі спортом.

"Виконання цих умов забезпечить участь команди в міжнародному турнірі", - резюмував Тадж.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран ЧС 2026 Футбол Спортсмени
Новини
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"