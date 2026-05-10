В Ірані заявили про готовність брати участь на ЧС-2026, але є умова

Президент Іранської футбольної федерації Мехді Тадж заявив, що збірна Ірану таки візьме участь у чемпіонаті світі з футболу 2026 року. Однак, Тегеран має низку вимог, щоб це сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльський телеканал Channel 13 .

За словами Таджа, Іран вимагає, щоб усі гравці та "професійні співробітники" негайно отримали в'їзні візи. Зокрема такі зірки як Мехді Таремі та Ехсан Хадж-Сефі, які раніше служили в КВІР.

Ще одна вимога полягає в тому, щоб була гарантія, що членів делегації не допитуватиме американська імміграційна влада.

Крім цього, Тегеран наполягає на тому, щоб було введено заборону на пронесення будь-яких неіранських прапорів, а також гарантію безперебійного виконання національного гімну.

Тадж наполягає, що влада США має посилити заходи безпеки в готелях і на стадіонах, щоб запобігти "небажаним інцидентам".

Додаткові вимоги стосуються видачі в'їзних віз іранським журналістам і вболівальникам, а також обмеження запитань на пресконференції тільки тими темами, які пов'язані зі спортом.

"Виконання цих умов забезпечить участь команди в міжнародному турнірі", - резюмував Тадж.