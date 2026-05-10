ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

В Иране заявили о готовности участвовать на ЧС-2026, но есть условие

04:09 10.05.2026 Вс
1 мин
Что требует Иран для участия в международном турнире?
aimg Эдуард Ткач
В Иране заявили о готовности участвовать на ЧС-2026, но есть условие Фото: Иран имеет перечень запросов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что сборная Ирана таки примет участие в чемпионате мире по футболу 2026. Однако, Тегеран имеет ряд требований, чтобы это случилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильский телеканал Channel 13.

Читайте также: Исторический шанс под угрозой: почему выход сборной Ирака на ЧМ-2026 оказался на грани срыва

По словам Таджа, Иран требует, чтобы все игроки и "профессиональные сотрудники" незамедлительно получили въездные визы. В том числе такие звезды как Мехди Тареми и Эхсан Хадж-Сефи, которые ранее служили в КСИР.

Еще одно требование заключается в том, чтобы была гарантия, что членов делегации не будут допрашивать американские иммиграционные власти.

Помимо этого Тегеран настаивает на том, чтобы был введен запрет на пронос любых неиранских флагов, а также гарантию бесперебойного исполнения национального гимна.

Тадж настаивает, что власти США должны усилить меры безопасности в отелях и на стадионах, чтобы предотвратить "нежелательные инциденты".

Дополнительные требования касаются выдачи въездных виз иранским журналистам и болельщикам, а также ограничение вопросов на пресс-конференции только теми темами, которые связаны со спортом.

"Выполнение этих условий обеспечит участие команды в международном турнире", - резюмировал Тадж.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран ЧМ 2026 Футбол Спортсмены
Новости
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"