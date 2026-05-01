Інфантіно йде на новий термін у ФІФА: що відомо і хто керував футболом до нього
Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно на 76-му Конгресі організації оголосив про свою участь у наступних виборах очільника організації у 2027 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Останній термін Інфантіно
56-річний Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року після відставки Йозефа Блаттера. Відтоді він двічі переобирався – у 2019 та 2023 роках, і обидва рази був єдиним кандидатом.
Тепер функціонер підтвердив, що балотуватиметься на виборах у 2027 році. Наступний термін може стати для нього останнім, адже діючий регламент ФІФА обмежує перебування на посаді 12-ма роками.
У своїй промові Інфантіно наголосив на розвитку футболу у світі:
"Ми вже розподілили понад 500 мільйонів доларів клубам, які раніше не мали навіть банківського рахунку", - повідомив він.
Також він заявив про плани інвестувати до 2,7 млрд доларів у 2027-2031 роках і побудувати 1000 мініполів у різних країнах.
Що відомо про його президентство
За час роботи Інфантіно ФІФА провела два чемпіонати світу – у Росії (2018 рік) та Катарі (2022). Останній він називав найкращим в історії, попри критику з боку правозахисників, зокрема Amnesty International.
Також у 2026 році Інфантіно висловлювався за можливе повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів.
Крім того, у 2025-му він опинився в центрі скандалу після вручення "Премії миру" Дональду Трампу під час заходів, пов'язаних із чемпіонатом світу-2026.
Коли відбудуться вибори
Вибори президента ФІФА відбудуться 18 травня 2027 року в столиці Марокко – Рабаті в межах 77-го Конгресу організації.
Наразі невідомо, чи матиме Інфантіно конкурентів, однак попередні вибори показали його повну домінацію в боротьбі за посаду.
Хто керував ФІФА раніше
Історія ФІФА налічує понад 120 років (з 1904-го), і за цей час організацію очолювали лише дев'ять президентів.
Усі президенти ФІФА:
- Робер Герен (Франція) – 1904-1906
- Деніел Вулфолл (Англія) – 1906-1918
- Жуль Ріме (Франція) – 1921-1954
- Рудольф Селдрейєрс (Бельгія) – 1954-1955
- Артур Дрюрі (Англія) – 1955-1961
- Стенлі Роуз (Англія) – 1961-1974
- Жоао Авеланж (Бразилія) – 1974-1998
- Зепп Блаттер (Швейцарія) – 1998-2015
- Джанні Інфантіно (Швейцарія / Італія) – з 2016-го
