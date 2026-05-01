Інфантіно йде на новий термін у ФІФА: що відомо і хто керував футболом до нього

Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно на 76-му Конгресі організації оголосив про свою участь у наступних виборах очільника організації у 2027 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Останній термін Інфантіно

56-річний Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року після відставки Йозефа Блаттера. Відтоді він двічі переобирався – у 2019 та 2023 роках, і обидва рази був єдиним кандидатом.

Тепер функціонер підтвердив, що балотуватиметься на виборах у 2027 році. Наступний термін може стати для нього останнім, адже діючий регламент ФІФА обмежує перебування на посаді 12-ма роками.

У своїй промові Інфантіно наголосив на розвитку футболу у світі:

"Ми вже розподілили понад 500 мільйонів доларів клубам, які раніше не мали навіть банківського рахунку", - повідомив він.

Також він заявив про плани інвестувати до 2,7 млрд доларів у 2027-2031 роках і побудувати 1000 мініполів у різних країнах.

Що відомо про його президентство

За час роботи Інфантіно ФІФА провела два чемпіонати світу – у Росії (2018 рік) та Катарі (2022). Останній він називав найкращим в історії, попри критику з боку правозахисників, зокрема Amnesty International.

Також у 2026 році Інфантіно висловлювався за можливе повернення Росії до міжнародних футбольних турнірів.

Крім того, у 2025-му він опинився в центрі скандалу після вручення "Премії миру" Дональду Трампу під час заходів, пов'язаних із чемпіонатом світу-2026.

Коли відбудуться вибори

Вибори президента ФІФА відбудуться 18 травня 2027 року в столиці Марокко – Рабаті в межах 77-го Конгресу організації.

Наразі невідомо, чи матиме Інфантіно конкурентів, однак попередні вибори показали його повну домінацію в боротьбі за посаду.

Хто керував ФІФА раніше

Історія ФІФА налічує понад 120 років (з 1904-го), і за цей час організацію очолювали лише дев'ять президентів.

Усі президенти ФІФА: