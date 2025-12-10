Політичний скандал у футболі: Інфантіно звинувачують у підтримці Трампа

Міжнародна правозахисна організація FairSquare звернулася до етичного комітету ФІФА із вимогою розслідувати дії президента федерації Джанні Інфантіно. Причиною стало вручення першої в історії "Премії миру" чинному президенту США Дональду Трампу та висловлення Інфантіно підтримки його політичної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Причина скарги: вручення "Премії миру"

Ключовим епізодом, що став підставою для звернення, є вручення Дональду Трампу першої в історії "Премії миру" від ФІФА. Це відбулося у Вашингтоні, в Кеннеді-центрі, безпосередньо перед церемонією жеребкування чемпіонату світу-2026.

На церемонії Інфантіно також публічно подякував тодішньому президенту США "за допомогу у припиненні воєн і порятунку життів".

FairSquare стверджує, що ця дія є "явним порушенням обов'язку ФІФА щодо нейтралітету", оскільки нагорода такого роду була присуджена чинному політичному лідеру.

Чотири порушення правил

Правозахисники підкреслюють, що вручення "Премії миру" Дональду Трампу не єдиний випадок, який викликав занепокоєння щодо дотримання політичної нейтральності в ФІФА. Організація FairSquare заявила про чотири явні порушення правил нейтралітету з боку президента федерації Джанні Інфантіно.

До першого порушення віднесли саме вручення Трампу премії під час жеребкування чемпіонату світу-2026. За словами правозахисників, це стало прямим прикладом того, як очільник ФІФА порушив принципи політичної нейтральності організації.

Друге порушення стосується позитивних публікацій Інфантіно у соціальних мережах, де він неодноразово висловлював підтримку політичним діям Дональда Трампа.

Зокрема, президент ФІФА заявляв, що Трамп "безумовно заслуговує" на Нобелівську премію миру, що, на думку FairSquare, є прямим проявом політичної упередженості.

Третім порушенням правозахисники назвали згадки про Трампа та його політику в інтерв’ю Інфантіно. Ці висловлювання, на їхню думку, також демонструють підтримку конкретного політичного лідера, що суперечить етичним стандартам ФІФА.

Четверте порушення стосується січневого відео Інфантіно в Instagram. У ньому, за оцінкою FairSquare, проявляється підтримка політичної програми Трампа.

Саме після цього відео Інфантіно отримав запрошення на інавгурацію президента США, що, на думку організації, підтверджує порушення принципу нейтральності.

У FairSquare наголошують, що ці чотири випадки демонструють системну проблему у підході керівництва ФІФА до політичної нейтральності і потребують ретельного розслідування.

Що кажуть правозахисники

FairSquare наголошує, що президент ФІФА не має повноважень одноосібно визначати "місію, стратегічний напрямок, політику та цінності організації".

"Ця скарга стосується набагато більшого, ніж просто підтримка Інфантіно політичної програми президента Дональда Трампа", -сказав програмний директор FairSquare Ніколас Макгіган для BBC Sport.

"Ширше - це про те, як абсурдна структура управління ФІФА дозволила Джанні Інфантіно відкрито порушувати правила організації та діяти небезпечно, що прямо суперечить інтересам найпопулярнішого спорту світу" - додав він.

Юристи FairSquare звернулися до міжнародної федерації, оскільки дії Інфантіно можуть підірвати політичний нейтралітет, який має зберігати ФІФА.

Можливі наслідки та позиція ФІФА

Етичний кодекс ФІФА передбачає можливість відсторонення від будь-якої футбольної діяльності на термін до двох років за порушення нейтралітету. Проте, наразі невідомо, чи буде взагалі реакція федерації на подану скаргу.

Комітет етики ФІФА відмовився коментувати, чи отримували вони офіційну скаргу і які будуть їхні дії, якщо факт подання підтвердиться.

Нагадаємо, що Джанні Інфантіно очолює ФІФА з лютого 2016 року. А "Премія миру", про яку вперше оголосили 5 листопада, була створена для відзначення осіб, які зробили винятковий внесок у досягнення миру та об'єднання людей.