Инфантино идет на новый срок в ФИФА: что известно и кто руководил футболом до него
Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 76-м Конгрессе организации объявил о своем участии в следующих выборах главы организации в 2027 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Последний срок Инфантино
56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года после отставки Йозефа Блаттера. С тех пор он дважды переизбирался - в 2019 и 2023 годах, и оба раза был единственным кандидатом.
Теперь функционер подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в 2027 году. Следующий срок может стать для него последним, ведь действующий регламент ФИФА ограничивает пребывание в должности 12-ю годами.
В своей речи Инфантино отметил развитие футбола в мире:
"Мы уже распределили более 500 миллионов долларов клубам, которые ранее не имели даже банковского счета", - сообщил он.
Также он заявил о планах инвестировать до 2,7 млрд долларов в 2027-2031 годах и построить 1000 мини-полей в разных странах.
Что известно о его президентстве
За время работы Инфантино ФИФА провела два чемпионата мира - в России (2018 год) и Катаре (2022). Последний он называл лучшим в истории, несмотря на критику со стороны правозащитников, в частности Amnesty International.
Также в 2026 году Инфантино высказывался за возможное возвращение России к международным футбольным турнирам.
Кроме того, в 2025-м он оказался в центре скандала после вручения "Премии мира" Дональду Трампу во время мероприятий, связанных с чемпионатом мира-2026.
Когда состоятся выборы
Выборы президента ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в столице Марокко - Рабате в рамках 77-го Конгресса организации.
Пока неизвестно, будет ли у Инфантино конкуренты, однако предыдущие выборы показали его полную доминацию в борьбе за должность.
Кто руководил ФИФА раньше
История ФИФА насчитывает более 120 лет (с 1904-го), и за это время организацию возглавляли только девять президентов.
Все президенты ФИФА:
- Робер Герен (Франция) - 1904-1906
- Дэниел Вулфолл (Англия) - 1906-1918
- Жюль Риме (Франция) - 1921-1954
- Рудольф Селдрейерс (Бельгия) - 1954-1955
- Артур Дрюри (Англия) - 1955-1961
- Стэнли Роуз (Англия) - 1961-1974
- Жоао Авеланж (Бразилия) - 1974-1998
- Зепп Блаттер (Швейцария) - 1998-2015
- Джанни Инфантино (Швейцария/Италия) - с 2016-го
