Инфантино идет на новый срок в ФИФА: что известно и кто руководил футболом до него

20:19 01.05.2026 Пт
2 мин
Джанни Инфантино официально выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года
aimg Андрей Костенко
Инфантино идет на новый срок в ФИФА: что известно и кто руководил футболом до него Джанни Инфантино (фото: instagram.com/gianni_infantino)
Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 76-м Конгрессе организации объявил о своем участии в следующих выборах главы организации в 2027 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: Провал "миротворца" Инфантино: Палестина и Израиль устроили демарш на сцене ФИФА

Последний срок Инфантино

56-летний Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года после отставки Йозефа Блаттера. С тех пор он дважды переизбирался - в 2019 и 2023 годах, и оба раза был единственным кандидатом.

Теперь функционер подтвердил, что будет баллотироваться на выборах в 2027 году. Следующий срок может стать для него последним, ведь действующий регламент ФИФА ограничивает пребывание в должности 12-ю годами.

В своей речи Инфантино отметил развитие футбола в мире:

"Мы уже распределили более 500 миллионов долларов клубам, которые ранее не имели даже банковского счета", - сообщил он.

Также он заявил о планах инвестировать до 2,7 млрд долларов в 2027-2031 годах и построить 1000 мини-полей в разных странах.

Что известно о его президентстве

За время работы Инфантино ФИФА провела два чемпионата мира - в России (2018 год) и Катаре (2022). Последний он называл лучшим в истории, несмотря на критику со стороны правозащитников, в частности Amnesty International.

Также в 2026 году Инфантино высказывался за возможное возвращение России к международным футбольным турнирам.

Кроме того, в 2025-м он оказался в центре скандала после вручения "Премии мира" Дональду Трампу во время мероприятий, связанных с чемпионатом мира-2026.

Когда состоятся выборы

Выборы президента ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в столице Марокко - Рабате в рамках 77-го Конгресса организации.

Пока неизвестно, будет ли у Инфантино конкуренты, однако предыдущие выборы показали его полную доминацию в борьбе за должность.

Кто руководил ФИФА раньше

История ФИФА насчитывает более 120 лет (с 1904-го), и за это время организацию возглавляли только девять президентов.

Все президенты ФИФА:

  • Робер Герен (Франция) - 1904-1906
  • Дэниел Вулфолл (Англия) - 1906-1918
  • Жюль Риме (Франция) - 1921-1954
  • Рудольф Селдрейерс (Бельгия) - 1954-1955
  • Артур Дрюри (Англия) - 1955-1961
  • Стэнли Роуз (Англия) - 1961-1974
  • Жоао Авеланж (Бразилия) - 1974-1998
  • Зепп Блаттер (Швейцария) - 1998-2015
  • Джанни Инфантино (Швейцария/Италия) - с 2016-го

Ранее мы сообщили, что билеты на финал ЧМ-2026 выставили на продажу за астрономическую сумму.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
Аналитика
Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Попытки угодить Трампу ничего не дали и не дадут: интервью с немецким экспертом Нико Ланге