Дорожче за приватний літак: квитки на фінал ЧС-2026 виставили на продаж за астрономічну суму

На офіційній платформі ФІФА з перепродажу квитків на матчі чемпіонату світу-2026 з'явилися пропозиції на фінальний поєдинок, вартість яких дорівнює ціні розкішного маєтку або приватного літака. Те, що раніше здавалося помилкою в системі, виявилося свідомою стратегією організаторів, адаптованою під "північноамериканські стандарти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Мільйони за місце за воротами

На офіційному сайті FIFA Resale/Exchange Marketplace зафіксовано продаж чотирьох квитків на фінал, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі. Вартість лише одного місця становить понад 2,2 мільйона доларів.

Цікаво, що ці місця розташовані навіть не у VIP-ложах, а в звичайному секторі за воротами. Для порівняння, інші квитки у тому ж блоці пропонуються за "символічні" на фоні мільйонів 16 тисяч доларів. Повна покупка пакета з чотирьох квитків обійдеться потенційному власнику у понад 9 мільйонів доларів.

Комісія ФІФА: заробіток на ажіотажі

Організатори турніру заявили, що не контролюють ціни, які встановлюють приватні особи на платформі. Однак ФІФА отримує 15% комісії як з продавця, так і з покупця. Це означає, що лише з однієї такої угоди футбольна федерація може заробити близько 600 тисяч доларів чистого прибутку.

На відміну від попередніх чемпіонатів світу, де ціни на перепродаж були суворо обмежені номіналом, цього року ФІФА дозволила вільне ціноутворення. У федерації це пояснюють "стандартною практикою для великих спортивних та розважальних подій у Північній Америці".

Пропозиції на фінал (Скріншот з офіційніої платформі ФІФА з перепродажу квитків)

Футбол не для всіх

Фанати та правозахисні організації вже розкритикували таку жадібність, наголошуючи, що головний турнір планети стає доступним лише для мультимільйонерів. У відповідь на критику ФІФА випустила обмежену серію квитків по 60 доларів, проте знайти їх у вільному продажі майже неможливо.

На сьогодні на матчі ЧС-2026 вже реалізовано понад п'ять мільйонів квитків, а фінальна фаза продажів стартувала лише цього тижня.

Що відомо про ЧС-2026

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Вперше в історії господарями мундіалю виступлять одразу три країни – США, Канада та Мексика.

Матчі турніру пройдуть у 16-ти містах: 2 – Канади, 3 – Мексики та 11 – США. Фінал відбудеться на арені "Метлайф" у місті Іст-Ратерфорд (штат Нью-Джерсі).

Вперше в історії у фінальній стадії ЧС візьмуть участь 48 національних збірних.