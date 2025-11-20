ua en ru
Шоу бізнес

Іграшки "Друзів" у МакДональдз: українців інтригують сюрпризом

Четвер 20 листопада 2025 18:35
Іграшки "Друзів" у МакДональдз: українців інтригують сюрпризом В Україні продаватимуть Happy Meal для дорослих з фігурками "Друзів" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Мережа МакДональдз точно запустить в Україні масштабну кампанію, присвячену легендарному ситкому "Друзі", який цього року відзначає 30-річчя. Українські фанати отримають можливість придбати спеціальні тематичні комбо та колекційні фігурки шести головних героїв.

Інформацію про це РБК-Україна підтвердили у компанії, додавши, що МакДональдз готує "приємний сюрприз" для українських клієнтів.

Коли у МакДональдз можна буде купити фігурки "Друзів"

Головна інтрига, що хвилює фанатів, - дата старту кампанії. На жаль, точні терміни в компанії поки не розкривають, але підтверджують, що ажіотаж небезпідставний.

"Так, це правда, що кампанія, присвячена серіалу "Друзі", незабаром з’явиться в Україні. Дату старту й деталі ми заздалегідь не розкриваємо, але ви можете прослідкувати за оновленнями на наших офіційних ресурсах - сайті та сторінках у соцмережах. Саме там ми першими ділимося всіма новинами", - сказали представники МакДональдз.

На питання, чи запустять кампанію цього року, чи вже наступного, у МакДональдз відповіли, що "не можуть повідомити".

"Хочемо, щоб для всіх це був приємний сюрприз", - сказали у прес-службі мережі ресторанів.

Що відомо про Friends Box та фігурки

Вочевидь, шанувальники "Друзів" в Україні матимуть змогу отримати не лише тематичні сувеніри та чашки, а й спеціальні набори, присвячені культовому серіалу, що виходив з 1994 до 2004 року.

Такий висновок напрошується з огляду на подібні акції, які вже пройшли в інших країнах (зокрема, в Іспанії та Німеччині). Там основою кампанії став так званий Friends Box - спеціальне "доросле" комбо.

До цього набору входить бургер на вибір клієнта (БігМак, Роял-чізбургер, Роял Делюкс, МакЧікен), а також картопля фрі, напій та спеціальний соус "Маринара від Моніки". Це пряме відсилання до пристрасті героїні Моніки Геллер до кулінарії.

Цікаво, що для просування акції МакДональдз вже використовує крилату фразу Джої: "Джої не ділиться їжею".

<

Як виглядають колекційні фігурки героїв

Кожен Friends Box міститиме одну з шести колекційних фігурок головних героїв: Джої, Чендлера, Моніки, Роса, Фібі та Рейчел.

Фігурки прикрашені спеціальними елементами, які їх характеризують, що робить їх миттєво впізнаваними для фанатів. Наприклад, у європейських боксах:

  • Моніка зображена у шефській шапочці
  • Рос має мавпу Марсель на прилизаному волоссі
  • Джої та Чендлер тримають своїх домашніх улюбленців - півня та качку
  • Фібі грає на гітарі
  • Рейчел зробили її легендарну зачіску.

Зазначимо також, що для презентації набору в Іспанії було випущено 45-секундний ролик, у якому актори, схожі на героїв серіалу, розкривають коробки з фігурками, перебуваючи в кав'ярні, яка нагадує знакову Central Perk.

Варто додати, що колекційні фігурки вже викликали справжній ажіотаж серед фанатів та колекціонерів у всьому світі: окремі рідкісні екземпляри, наприклад, Рос із Марселем, вже продаються на світових онлайн-майданчиках, таких як eBay, за ціною від 50 доларів, або ж Фібі.

Іграшки &quot;Друзів&quot; у МакДональдз: українців інтригують сюрпризомФігурка Фібі на eBay (скріншот)

При цьому деякі українці, яким пощастило придбати Happy Meal для дорослих в інших країнах, скаржаться, що "горнятка - класні, а фігурки на любителя, виконання могло би бути кращим".

Але це не лякає шанувальників "Друзів" та МакДональдз, які в коментарях під постами компанії в Instagram навіть висловлюють намір "ночувати під рестораном", щоб першими придбати довгоочікувані фігурки героїв культового ситкому.

