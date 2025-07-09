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McDonald's в Україні більше не дає трубочки до напоїв: що змінилось

Середа 09 липня 2025 19:14
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McDonald's в Україні більше не дає трубочки до напоїв: що змінилось Фото: Напої у McDonald's (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У мережі ресторанів McDonald's в Україні розпочали поетапне скорочення використання трубочок для холодних напоїв. Це - частина екологічної ініціативи компанії, спрямованої на зменшення кількості одноразового пакування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу McDonald's.

Що змінюється

У залах ресторанів холодні напої тепер подають без кришечки і без трубочки - зручність пиття зберігається завдяки дизайну стаканів.

Для напоїв на виніс використовуються нові паперові кришечки із отвором, які дозволяють пити без трубочки (технологія Strawless Lid). Трубочки залишаться лише для МакШейків та лимонадів, де їх використання є необхідним.

Навіщо це потрібно

Компанія наголошує, що такі зміни - це крок до відповідального споживання та турботи про довкілля. Зменшення пластику допомагає скоротити екологічний слід мережі.

"Розуміємо, що це може бути незвично. Але дякуємо, що обираєте зміни разом з нами", - зазначають у McDonald's.

Нагадаємо, раніше McDonald’s в Україні оголосив про виведення з меню бургера Біг Тейсті - одного з найулюбленіших серед українців. Компанія радить встигнути скуштувати його, поки є в наявності. Дата остаточного зникнення не уточнюється.

Також ми писали, що у мережі з’явилася інформація про нібито закриття McDonald’s у Дніпрі та Чернігові, але компанія офіційно спростувала ці чутки. У McDonald’s заявили, що не планують закривати ресторани в цих містах, і наразі в Україні працюють 112 закладів із 127.

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