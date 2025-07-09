McDonald's в Україні більше не дає трубочки до напоїв: що змінилось

У мережі ресторанів McDonald's в Україні розпочали поетапне скорочення використання трубочок для холодних напоїв. Це - частина екологічної ініціативи компанії, спрямованої на зменшення кількості одноразового пакування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу McDonald's .

Що змінюється

У залах ресторанів холодні напої тепер подають без кришечки і без трубочки - зручність пиття зберігається завдяки дизайну стаканів.

Для напоїв на виніс використовуються нові паперові кришечки із отвором, які дозволяють пити без трубочки (технологія Strawless Lid). Трубочки залишаться лише для МакШейків та лимонадів, де їх використання є необхідним.

Навіщо це потрібно

Компанія наголошує, що такі зміни - це крок до відповідального споживання та турботи про довкілля. Зменшення пластику допомагає скоротити екологічний слід мережі.

"Розуміємо, що це може бути незвично. Але дякуємо, що обираєте зміни разом з нами", - зазначають у McDonald's.