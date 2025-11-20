ua en ru
Игрушки "Друзей" в МакДональдз: украинцев интригуют сюрпризом

Четверг 20 ноября 2025 18:35
UA EN RU
Игрушки "Друзей" в МакДональдз: украинцев интригуют сюрпризом В Украине будут продавать Happy Meal для взрослых с фигурками "Друзей" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Сеть МакДональдз точно запустит в Украине масштабную кампанию, посвященную легендарному ситкому "Друзья", который в этом году отмечает 30-летие. Украинские фанаты получат возможность приобрести специальные тематические комбо и коллекционные фигурки шести главных героев.

Информацию об этом РБК-Украина подтвердили в компании, добавив, что МакДональдз готовит "приятный сюрприз" для украинских клиентов.

Когда в МакДональдз можно будет купить фигурки "Друзей"

Главная интрига, волнующая фанатов, - дата старта кампании. К сожалению, точные сроки в компании пока не раскрывают, но подтверждают, что ажиотаж небезоснователен.

"Да, это правда, что кампания, посвященная сериалу "Друзья", вскоре появится в Украине. Дату старта и детали мы заранее не раскрываем, но вы можете проследить за обновлениями на наших официальных ресурсах - сайте и страницах в соцсетях. Именно там мы первыми делимся всеми новостями", - сказали представители МакДональдз.

На вопрос, запустят ли кампанию в этом году, или уже в следующем, в МакДональдз ответили, что "не могут сообщить".

"Хотим, чтобы для всех это был приятный сюрприз", - сказали в пресс-службе сети ресторанов.

Что известно о Friends Box и фигурках

Очевидно, поклонники "Друзей" в Украине смогут получить не только тематические сувениры и чашки, но и специальные наборы, посвященные культовому сериалу, который выходил с 1994 по 2004 год.

Такой вывод напрашивается, учитывая подобные акции, которые уже прошли в других странах (в частности, в Испании и Германии). Там основой кампании стал так называемый Friends Box - специальное "взрослое" комбо.

В этот набор входит бургер на выбор клиента (БигМак, Роял-чизбургер, Роял Делюкс, МакЧикен), а также картофель фри, напиток и специальный соус "Маринара от Моники". Это прямая отсылка к страсти героини Моники Геллер к кулинарии.

Интересно, что для продвижения акции МакДональдз уже использует крылатую фразу Джои: "Джои не делится едой".

Как выглядят коллекционные фигурки героев

Каждый Friends Box будет содержать одну из шести коллекционных фигурок главных героев: Джои, Чендлера, Моники, Роса, Фиби и Рэйчел.

Фигурки украшены специальными элементами, которые их характеризуют, что делает их мгновенно узнаваемыми для фанатов. Например, в европейских боксах:

  • Моника изображена в шефской шапочке
  • У Росса есть обезьяна Марсель на прилизанных волосах
  • Джои и Чендлер держат своих домашних любимцев - петуха и утку
  • Фиби играет на гитаре
  • Рейчел сделали ее легендарную прическу.

Отметим также, что для презентации набора в Испании был выпущен 45-секундный ролик, в котором актеры, похожие на героев сериала, вскрывают коробки с фигурками, находясь в кофейне, которая напоминает знаковую Central Perk.

Стоит добавить, что коллекционные фигурки уже вызвали настоящий ажиотаж среди фанатов и коллекционеров во всем мире: отдельные редкие экземпляры, например, Росс с Марселем, уже продаются на мировых онлайн-площадках, таких как eBay, по цене от 50 долларов, или же Фиби.

Игрушки &quot;Друзей&quot; в МакДональдз: украинцев интригуют сюрпризомФигурка Фиби на eBay (скриншот)

При этом некоторые украинцы, которым посчастливилось приобрести Happy Meal для взрослых в других странах, жалуются, что "чашки - классные, а фигурки на любителя, исполнение могло бы быть лучше".

Но это не пугает поклонников "Друзей" и МакДональдз, которые в комментариях под постами компании в Instagram даже выражают намерение "ночевать под рестораном", чтобы первыми приобрести долгожданные фигурки героев культового ситкома.

