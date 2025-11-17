Хто їде на мундіаль, а хто зіграє в плей-офф з Україною: результати відбору ЧС-2026 сьогодні

Група А

Доля двох перших місць вирішувалась в очному протистоянні лідерів: Німеччина у Лейпцигу приймала команду Словаччини. Суперники мали рівну кількість очок – по 12.

У першій зустрічі у вересні словаки вдома сенсаційно переграли німців – 2:0. Але "бундестім" на дистанції відбору набила кращу різницю голів ("плюс 7" у німців проти "плюс 3" – у словаків). Тож господарів влаштовувала і нічия, тоді як гостям треба було обов'язково перемагати.

Втім підопічні Юліана Нагельсмана не ставили перед собою дрібних завдань. Ще до перерви вони відправили у ворота словаків чотири м'ячі без відповіді. А завершилось усе феєричним розгромом - 6:0.

Німеччина яскраво кваліфікувалась у фінал мундіалю, Словаччина – зіграє в стиках.

Матчі сьогодні

Німеччина – Словаччина – 6:0

Північна Ірландія – Люксембург – 1:0

Підсумкова турнірна таблиця

Німеччина – 15 очок (м'ячі – 16:3) Словаччина – 12 (6:8) Півн. Ірландія – 9 (7:6) Люксембург – 0 (1:13)

Група G

У цьому квінтеті всі чекали формального завершення. Нідерланди перед останнім туром випереджали Польщу на три бали та грали вдома з Литвою. "Кадра" проводила матч на виїзді з Мальтою. "Помаранчеві" мали величезну перевагу над поляками у різниці голів – "плюс 19" проти "плюс 6".

Тому, для зміни лідера потрібна була якась революційна ситуація з неймовірними розгромами Польщі над Мальтою, та Литви – над Нідерландами.

Чудес, звісно, не сталося. Тому Нідерланди святкують та готуються до мундіалю, а поляки чекають на суперників у плей-офф.

Матчі сьогодні

Нідерланди – Литва – 4:0

Мальта – Польща – 2:3

Підсумкова турнірна таблиця

Нідерланди – 20 очок (м'ячі – 27:4) Польща – 17 (14:7) Фінляндія – 10 (8:14) Мальта – 5 (4:19) Литва – 3 (6:15)

Група L

Останній тур у цій групі вже не мав абсолютно ніякого турнірного значення. Хорватія достроково вийшла на ЧС, а Чехія – у плей-офф.

Матчі сьогодні

Чехія – Гібралтар – 6:0

Чорногорія – Хорватія – 2:3

Підсумкова турнірна таблиця

Хорватія – 22 очки (м'ячі – 26:4) Чехія – 16 (18:8) Фарери – 12 (11:9) Чорногорія – 9 (8:17) Гібралтар – 0 (3:28)

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 34 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Господарі турніру (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (0/3): -

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (7/16): Англія, Франція, Ховатія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди

Міжконтинентальний плей-офф (0/2): –