Кто едет на мундиаль, а кто сыграет в плей-офф с Украиной: результаты отбора ЧМ-2026 сегодня

Группа А

Судьба двух первых мест решалась в очном противостоянии лидеров: Германия в Лейпциге принимала команду Словакии. Соперники имели равное количество очков - по 12.

В первой встрече в сентябре словаки дома сенсационно переиграли немцев - 2:0. Но "бундестим" на дистанции отбора набила лучшую разницу голов ("плюс 7" у немцев против "плюс 3" - у словаков). Поэтому хозяев устраивала и ничья, тогда как гостям надо было обязательно побеждать.

Впрочем подопечные Юлиана Нагельсмана не ставили перед собой мелких задач. Еще до перерыва они отправили в ворота словаков четыре безответных мяча. А завершилось все феерическим разгромом - 6:0.

Германия ярко квалифицировалась в финал мундиаля, Словакия - сыграет в стыках.

Матчи сегодня

Германия - Словакия - 6:0

Северная Ирландия - Люксембург - 1:0

Итоговая турнирная таблица

Германия - 15 очков (мячи - 16:3) Словакия - 12 (6:8) Сев. Ирландия - 9 (7:6) Люксембург - 0 (1:13)

Группа G

В этом квинтете все ждали формального завершения. Нидерланды перед последним туром опережали Польшу на три балла и играли дома с Литвой. "Кадра" проводила матч на выезде с Мальтой. "Оранжевые" имели огромное преимущество над поляками в разнице голов - "плюс 19" против "плюс 6".

Поэтому, для смены лидера нужна была какая-то революционная ситуация с невероятными разгромами Польши над Мальтой, и Литвы - над Нидерландами.

Чудес, конечно, не произошло. Поэтому Нидерланды празднуют и готовятся к мундиалю, а поляки ждут соперников в плей-офф.

Матчи сегодня

Нидерланды - Литва - 4:0

Мальта - Польша - 2:3

Итоговая турнирная таблица

Нидерланды - 20 очков (мячи - 27:4) Польша - 17 (14:7) Финляндия - 10 (8:14) Мальта - 5 (4:19) Литва - 3 (6:15)

Группа L

Последний тур в этой группе уже не имел абсолютно никакого турнирного значения. Хорватия досрочно вышла на ЧМ, а Чехия - в плей-офф.

Матчи сегодня

Чехия - Гибралтар - 6:0

Черногория - Хорватия - 2:3

Итоговая турнирная таблица

Хорватия - 22 очка (мячи - 26:4) Чехия - 16 (18:8) Фареры - 12 (11:9) Черногория - 9 (8:17) Гибралтар - 0 (3:28)

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 34 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Хозяева турнира (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (0/3): -

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (7/16): Англия, Франция, Ховатия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды

Межконтинентальный плей-офф (0/2): -