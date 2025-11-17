Кто едет на мундиаль, а кто сыграет в плей-офф с Украиной: результаты отбора ЧМ-2026 сегодня

17 октября завершились квалификационные турниры чемпионата мира-2026 в трех европейских группах. По их итогам определились еще два участника мундиаля и столько же потенциальных соперников сборной Украины в стыковых матчах.
О том, какие команды куда попали - рассказывает РБК-Украина.
Судьба двух первых мест решалась в очном противостоянии лидеров: Германия в Лейпциге принимала команду Словакии. Соперники имели равное количество очков - по 12.
В первой встрече в сентябре словаки дома сенсационно переиграли немцев - 2:0. Но "бундестим" на дистанции отбора набила лучшую разницу голов ("плюс 7" у немцев против "плюс 3" - у словаков). Поэтому хозяев устраивала и ничья, тогда как гостям надо было обязательно побеждать.
Впрочем подопечные Юлиана Нагельсмана не ставили перед собой мелких задач. Еще до перерыва они отправили в ворота словаков четыре безответных мяча. А завершилось все феерическим разгромом - 6:0.
Германия ярко квалифицировалась в финал мундиаля, Словакия - сыграет в стыках.
Матчи сегодня
Германия - Словакия - 6:0
Северная Ирландия - Люксембург - 1:0
Итоговая турнирная таблица
В этом квинтете все ждали формального завершения. Нидерланды перед последним туром опережали Польшу на три балла и играли дома с Литвой. "Кадра" проводила матч на выезде с Мальтой. "Оранжевые" имели огромное преимущество над поляками в разнице голов - "плюс 19" против "плюс 6".
Поэтому, для смены лидера нужна была какая-то революционная ситуация с невероятными разгромами Польши над Мальтой, и Литвы - над Нидерландами.
Чудес, конечно, не произошло. Поэтому Нидерланды празднуют и готовятся к мундиалю, а поляки ждут соперников в плей-офф.
Матчи сегодня
Нидерланды - Литва - 4:0
Мальта - Польша - 2:3
Итоговая турнирная таблица
Последний тур в этой группе уже не имел абсолютно никакого турнирного значения. Хорватия досрочно вышла на ЧМ, а Чехия - в плей-офф.
Матчи сегодня
Чехия - Гибралтар - 6:0
Черногория - Хорватия - 2:3
Итоговая турнирная таблица
Уже определились 34 из 48-ми участников грядущего мундиаля.
Полный список известных участников ЧМ-2026:
Хозяева турнира (3/3): США, Канада, Мексика
Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
Северная Америка (0/3): -
Океания (1/1): Новая Зеландия
Европа (7/16): Англия, Франция, Ховатия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды
Межконтинентальный плей-офф (0/2): -
