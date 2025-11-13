Хто з Європи може вийти на ЧС-2026 вже сьогодні: список вирішальних матчів

У європейській кваліфікації чемпіонату світу-2026 у четвер, 13 листопада, відбудеться низка матчів, після яких одразу кілька збірних можуть оформити вихід на мундіаль або гарантувати собі місце у стикових матчах.
Про важливі поєдинки відбору сьогодні – розповідає РБК-Україна.
Турнірне становище: Франція – 10 очок, Україна – 7, Ісландія – 4, Азербайджан – 1
Збірна Франції може оформити вихід на чемпіонат світу у разі перемоги або нічиєї в матчі з Україною.
"Синьо-жовті" конкурують з Ісландією за право зіграти у плей-офф. Вирішальним тут стане очне протистояння у Варшаві (16 листопада).
Матчі сьогодні:
Турнірне становище: Португалія – 10 очок, Угорщина – 5, Ірландія – 4, Вірменія – 3
Португалія вже гарантувала собі місце у топ-2. Вона може вийти на ЧС вже сьогодні, якщо обіграє Ірландію, або навіть зіграє внічию, за умови, що Угорщина втратить очки з Вірменією. Зазначимо, що в разі успіху, Кріштану Роналду оформить вихід на шостий для себе ЧС.
Угорщина в свою чергу може гарантувати собі місце у топ-2, якщо переможе Вірменію, а Ірландія програє Португалії.
Матчі сьогодні:
Турнірне становище: Норвегія – 18 очок, Італія – 15, Ізраїль – 9, Естонія – 4, Молдова – 1
Тут залишились лише двоє потенційних учасників ЧС-2026 – Норвегія та Італія.
Скандинави можуть достроково кваліфікуватися на мундіаль, якщо переможуть Естонію, а Італія втратить очки в Молдові. Зазначимо, що матч Молдова – Італія розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.
В іншому випадку все вирішиться в очному протистоянні лідерів 16 листопада в Мілані.
Матчі сьогодні:
Турнірне становище: Англія – 18 очок, Албанія – 11, Сербія – 10, Латвія – 5, Андорра – 1
Англія вже забезпечила собі перше місце і кваліфікацію на ЧС-2026.
Албанія може закріпитися на другій сходинці, якщо обіграє Андорру, а Сербія програє англійцям.
Матчі сьогодні:
Таким чином, уже сьогодні прямі путівки на чемпіонаті світу можуть оформити Франція, Португалія та Норвегія.
Ще кілька збірних – Італія, Угорщина, Албанія – зможуть гарантувати собі участь у стикових матчах.
