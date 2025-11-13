Так багато, як із Францією, Україна не грала ні з ким: історія найчастішого суперництва (відео)

Сьогоднішній матч у Парижі стане вже 14-м в історичному протистоянні футбольних збірних України та Франції. Так часто, як з французами, "синьо-жовті" не зустрічались з жодною іншою командою у світі.

13 протистоянь

Вперше суперники перетнулися в 1999 році – у відборі до Євро-2000. З того часу зіграли між собою вже 13 матчів.

Усі матчі збірних України та Франції

27.03.1999, відбір на Євро-2000, Франція – Україна – 0:0

4.09.1999, відбір на Євро-2000, Україна – Франція – 0:0

6.06.2004, товариський матч, Франція – Україна – 1:0

2.06.2007, відбір на Євро-2008, Франція – Україна – 2:0

21.11.2007, відбір на Євро-2008, Україна – Франція – 2:2

6.06.2011, товариський матч, Україна – Франція – 1:4

15.06.2012, Євро-2012, груповий етап, Україна – Франція – 0:2

15.11.2013, відбір на ЧС-2014, плей-офф, Україна – Франція – 2:0

19.11.2013, відбір на ЧС-2014, плей-офф, Франція – Україна – 3:0

7.10.2020, товариський матч, Франція – Україна – 7:1

24.03.2021, відбір на ЧС-2022, Франція – Україна – 1:1

4.09.2021, відбір на ЧС-2022, Україна – Франція – 1:1

5.09.2025, відбір на ЧС-2026, Україна – Франція – 0:2

Як бачимо, "синьо-жовті" змогли обіграти французів лише одного разу. В інших поєдинках булі зафіксовані п'ять нічиїх та сім перемог "триколірних". Загальна різниця м'ячів – 8:25 не на нашу користь.

Єдина перемога

Сталася вона у стикових поєдинках відбору до ЧС-2014. Тоді збірна України під керівництвом Михайла Фоменка у своїй відбірковій групі фінішувала другою, пропустивши вперед Англію. Французи показали такий ж результат, поступившись першістю Іспанії.

Перший матч плей-офф у Києві подарував нам багато надій. Здавалось, що голи Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка (перемога 2:0) – гарантували "синьо-жовтим" путівку на мундіаль. Проте, через чотири дні у Сен-Дені "триколірні" взяли переконливий реванш – 3:0.

Найболючіша поразка

Пандемія коронавірусу внесла хаос у життя планети в 2020 році, зокрема й у футбол. Товариський матч між Францією та Україною спочатку мав відбутися у березні, але саме тоді всіх закрили на карантин.

Гра відбулася восени. Але теж не без пригод. Під час тестування на вірус французькі лікарі закрили половину складу "синьо-жовтих". Головному тренеру Андрію Шевченку довелося терміново довикликати в команду футболістів молодіжної збірної та резервістів. Характерно, що запасним воротарем на гру заявили одного з тренерів збірної – Олександра Шовковського, який завершив активну кар'єру за чотири роки до того.

На жаль, чим далі, тим деталі навколо жахливого матчу будуть забуватися. А в історії залишиться лише рахунок. 1:7 – найболючіша поразка України станом на сьогодні.

З ким Україна грала найчастіше

Франція – суперник для "синьо-жовтих" номер один. Крім неї, Україна провела понад 10 ігор в історії з Грузією, Англією, Вірменією та іншими.

Збірні, з якими Україна грала найчастіше

Франція – 13 (+1, =5, -7, м'ячі 8:25) Грузія – 11 (+7, =4, -0, м'ячі 18:7) Англія – 10 (+1, =3, -6, м'ячі 4:16) Вірменія – 10 (+7, =3, -0, м'ячі 25:8) Італія – 10 (+0, =3, -7, м'ячі 4:17) Литва – 10 (+7, =1, -2, м'ячі 20:8) Німеччина – 10 (+0, =5, -5, м'ячі 10:20) Польща – 10 (+3, =2, -5, м'ячі 10:14) Білорусь – 9 (+5, =3, -1, м'ячі 12:5) Словаччина – 9 (+4, =3, -2, м'ячі 11:11) Туреччина – 9 (+2, =3, -4, м'ячі 9:11) Хорватія – 9 (+1, =3, -5, м'ячі 5:15)

Зазначимо, що збірна Франції є одним з найбільш незручних суперників для української збірної – з ними "синьо-жовті" здобули лише 20,5 % можливих очок.

Серед команд, з якими українці зустрічалися не менше 5-ти разів, це 5-й показник. Попереду тут збірні Італії – 10 %, Німеччини – 16,7%, Іспанії – 19% та Англії – 20%.