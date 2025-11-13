ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Так багато, як із Францією, Україна не грала ні з ким: історія найчастішого суперництва (відео)

Четвер 13 листопада 2025 11:53
UA EN RU
Так багато, як із Францією, Україна не грала ні з ким: історія найчастішого суперництва (відео) Фото: Сьогоднішній матч стане 14-м у протистоянні Україна – Франція (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Сьогоднішній матч у Парижі стане вже 14-м в історичному протистоянні футбольних збірних України та Франції. Так часто, як з французами, "синьо-жовті" не зустрічались з жодною іншою командою у світі.

Історію матчів двох команд пригадує РБК-Україна.

13 протистоянь

Вперше суперники перетнулися в 1999 році – у відборі до Євро-2000. З того часу зіграли між собою вже 13 матчів.

Усі матчі збірних України та Франції

  • 27.03.1999, відбір на Євро-2000, Франція – Україна – 0:0
  • 4.09.1999, відбір на Євро-2000, Україна – Франція – 0:0
  • 6.06.2004, товариський матч, Франція – Україна – 1:0
  • 2.06.2007, відбір на Євро-2008, Франція – Україна – 2:0
  • 21.11.2007, відбір на Євро-2008, Україна – Франція – 2:2
  • 6.06.2011, товариський матч, Україна – Франція – 1:4
  • 15.06.2012, Євро-2012, груповий етап, Україна – Франція – 0:2
  • 15.11.2013, відбір на ЧС-2014, плей-офф, Україна – Франція – 2:0
  • 19.11.2013, відбір на ЧС-2014, плей-офф, Франція – Україна – 3:0
  • 7.10.2020, товариський матч, Франція – Україна – 7:1
  • 24.03.2021, відбір на ЧС-2022, Франція – Україна – 1:1
  • 4.09.2021, відбір на ЧС-2022, Україна – Франція – 1:1
  • 5.09.2025, відбір на ЧС-2026, Україна – Франція – 0:2

Як бачимо, "синьо-жовті" змогли обіграти французів лише одного разу. В інших поєдинках булі зафіксовані п'ять нічиїх та сім перемог "триколірних". Загальна різниця м'ячів – 8:25 не на нашу користь.

Єдина перемога

Сталася вона у стикових поєдинках відбору до ЧС-2014. Тоді збірна України під керівництвом Михайла Фоменка у своїй відбірковій групі фінішувала другою, пропустивши вперед Англію. Французи показали такий ж результат, поступившись першістю Іспанії.

Перший матч плей-офф у Києві подарував нам багато надій. Здавалось, що голи Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка (перемога 2:0) – гарантували "синьо-жовтим" путівку на мундіаль. Проте, через чотири дні у Сен-Дені "триколірні" взяли переконливий реванш – 3:0.

Найболючіша поразка

Пандемія коронавірусу внесла хаос у життя планети в 2020 році, зокрема й у футбол. Товариський матч між Францією та Україною спочатку мав відбутися у березні, але саме тоді всіх закрили на карантин.

Гра відбулася восени. Але теж не без пригод. Під час тестування на вірус французькі лікарі закрили половину складу "синьо-жовтих". Головному тренеру Андрію Шевченку довелося терміново довикликати в команду футболістів молодіжної збірної та резервістів. Характерно, що запасним воротарем на гру заявили одного з тренерів збірної – Олександра Шовковського, який завершив активну кар'єру за чотири роки до того.

На жаль, чим далі, тим деталі навколо жахливого матчу будуть забуватися. А в історії залишиться лише рахунок. 1:7 – найболючіша поразка України станом на сьогодні.

З ким Україна грала найчастіше

Франція – суперник для "синьо-жовтих" номер один. Крім неї, Україна провела понад 10 ігор в історії з Грузією, Англією, Вірменією та іншими.

Збірні, з якими Україна грала найчастіше

  1. Франція – 13 (+1, =5, -7, м'ячі 8:25)
  2. Грузія – 11 (+7, =4, -0, м'ячі 18:7)
  3. Англія – 10 (+1, =3, -6, м'ячі 4:16)
  4. Вірменія – 10 (+7, =3, -0, м'ячі 25:8)
  5. Італія – 10 (+0, =3, -7, м'ячі 4:17)
  6. Литва – 10 (+7, =1, -2, м'ячі 20:8)
  7. Німеччина – 10 (+0, =5, -5, м'ячі 10:20)
  8. Польща – 10 (+3, =2, -5, м'ячі 10:14)
  9. Білорусь – 9 (+5, =3, -1, м'ячі 12:5)
  10. Словаччина – 9 (+4, =3, -2, м'ячі 11:11)
  11. Туреччина – 9 (+2, =3, -4, м'ячі 9:11)
  12. Хорватія – 9 (+1, =3, -5, м'ячі 5:15)

Зазначимо, що збірна Франції є одним з найбільш незручних суперників для української збірної – з ними "синьо-жовті" здобули лише 20,5 % можливих очок.

Серед команд, з якими українці зустрічалися не менше 5-ти разів, це 5-й показник. Попереду тут збірні Італії – 10 %, Німеччини – 16,7%, Іспанії – 19% та Англії – 20%.

Раніше стало відомо, що Ребров не вніс двох ключових виконавців у заявку на матч з Францією.

Також дізнайтеся, де і як дивитися безкоштовно матч Франція – Україна у відборі на ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Франція
Новини
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе