Українські арбітри вирішать долю Італії у відборі на ЧС-2026

Середа 12 листопада 2025 16:40
Українські арбітри вирішать долю Італії у відборі на ЧС-2026 Фото: Микола Балакін (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Бригада українських рефері на чолі з Миколою Балакіним отримала призначення на ключовий матч відбору до чемпіонату світу-2026 за участю збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Який матч розсудять українці

Вітчизняна бригада працюватиме на матчі Молдова – Італія. Він відбудеться 13 листопада на стадіоні "Зімбру" в Кишеневі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Головним суддею буде Микола Балакін. Асистентами – Володимир Висоцький і Олександр Беркут. Функції четвертого арбітра виконає Клим Заброда, а за систему ВАР відповідатимуть Денис Шурман і Дмитро Панчишин.

Важливий поєдинок для Італії

Поєдинок Молдова – Італія, незважаючи на різницю суперників у класі, стане ключовим у боротьбі за вихід на чемпіонат світу-2026 у відбірковій групі І.

Італійці підходять до нього після п'яти перемог поспіль. Вони мають 15 очок, але поступаються трьома балами лідеру групи – Норвегії.

Щоб посісти перше місце, команді Дженнаро Гаттузо потрібно не лише обіграти Молдову, але й у другому матчі (16 листопада) перемогти вдома Норвегію. У разі ж втрати очок в Кишиневі, італійці залишаться без шансів на прямий вихід до фінальної частини турніру.

Балакін у відборі на ЧС

Балакін працює під егідою ФІФА з 2016 року. А з сезону-2023/24 входить до першої категорії арбітрів УЄФА.

Це буде другий матч вітчизняного арбітра у нинішньому відборі до ЧС-2026. У березні він обслуговував зустріч Ліхтенштейну та Північної Македонії (0:3).

Загалом це четверте призначення Балакіна на матчі кваліфікації світових першостей. Раніше він також працював на двох поєдинках відбору до ЧС-2022.

